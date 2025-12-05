सीबीआई का शिकंजा: एएआई के पूर्व अध्यक्ष पर हेराफेरी का केस

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सीबीआइ ने एयरपोर्ट अथारिटी ऑफ इंडिया (एएआइ) के पूर्व अध्यक्ष वीपी अग्रवाल और दो अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ 2012-13 में चेन्नई और कोलकाता एयरपोर्ट पर फूड और बेवरेज सेवाओं का ठेका देने में कथित हेराफेरी के आरोप में भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया है।

इस मामले में तत्कालीन सदस्य (वित्त) एस सुरेश, कार्यकारी निदेशक आर भंडारी और निजी कंपनियों ट्रैवल फूड सर्विसेज (चेन्नई और कोलकाता) और देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड को भी आरोपित किया है।

सीबीआइ ने तीन साल की जांच के बाद पाया कि निविदा प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं बरती गई थीं।

(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)