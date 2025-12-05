Language
    सीबीआई का शिकंजा: एएआई के पूर्व अध्यक्ष पर हेराफेरी का केस

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 11:48 PM (IST)

    केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने हेराफेरी के आरोपों के चलते भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के पूर्व अध्यक्ष सहित तीन अधिकारियों के खिलाफ मामला दर् ...और पढ़ें

    सीबीआइ।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सीबीआइ ने एयरपोर्ट अथारिटी ऑफ इंडिया (एएआइ) के पूर्व अध्यक्ष वीपी अग्रवाल और दो अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ 2012-13 में चेन्नई और कोलकाता एयरपोर्ट पर फूड और बेवरेज सेवाओं का ठेका देने में कथित हेराफेरी के आरोप में भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया है।

    इस मामले में तत्कालीन सदस्य (वित्त) एस सुरेश, कार्यकारी निदेशक आर भंडारी और निजी कंपनियों ट्रैवल फूड सर्विसेज (चेन्नई और कोलकाता) और देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड को भी आरोपित किया है।

    सीबीआइ ने तीन साल की जांच के बाद पाया कि निविदा प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं बरती गई थीं।

    (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)