गुरुग्राम के कॉल सेंटर से चल रहा था इंटरनेशनल साइबर क्राइम नेटवर्क, CBI ने FBI और इंटरपोल के साथ मिलकर किया पर्दाफाश

जानकारी के मुताबिक साइबर क्राइम के नेटवर्क को मुख्य रूप से डीएलएफ साइबर सिटी, गुरुग्राम से संचालित होने वाले कॉल सेंटर से निर्देशित किया जा रहा था। जांच के दौरान लाइव साइबर क्राइम ऑपरेशनों को रोका गया और इसके खिलाफ पर्याप्त सबूत इकट्ठा किए गए हैं। जांच टीमों ने अब तक 130 कंप्यूटर हार्ड डिस्क, 65 मोबाइल फोन, 5 लैपटॉप, आपत्तिजनक दस्तावेज, वित्तीय लेनदेन विवरण, कॉल रिकॉर्डिंग, पीड़ितों के विवरण और उन्हें शिकार बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली ट्रांसक्रिप्ट बरामद किए हैं।

The Central Bureau of Investigation (CBI) as part of an ongoing Operation CHAKRA-III has taken action to successfully dismantle a sophisticated cyber-enabled financial crime network that has been operating across multiple countries since 2022. This operation was executed with…