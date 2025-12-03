आरजी कर भ्रष्टाचार मामले में CBI की जांच पूरी, प्रिंसिपल संदीप घोष है मुख्य आरोपी

Language
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 11:29 PM (IST)

    कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में वित्तीय भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच पूरी हो गई है। अंतिम आरोपपत्र में तत्कालीन प्रिंसिपल संदीप घोष और पूर्व डिप्टी अ ...और पढ़ें

    राज्य ब्यूरो, कोलकाता। आरजी कर मेडिकल कालेज में वित्तीय भ्रष्टाचार मामले की जांच पूरी हो गई है। यह जानकारी सीबीआइ के एक सूत्र ने दी है। सूत्र ने बताया कि इस सप्ताह की शुरुआत में आरजी कर भ्रष्टाचार मामले में जो अतिरिक्त आरोपपत्र (चार्जशीट) दाखिल किया गया था, वही अंतिम आरोपपत्र है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सीबीआइ ने इस संबंध में दस्तावेज पहले ही कोर्ट में जमा कर दिए हैं। सीबीआइ ने बुधवार को इससे संबंधित दस्तावेज कोर्ट में जमा किए।

    हालांकि, अतीत में अन्य मामलों में यह देखा गया है कि अंतिम आरोपपत्र के बाद भी अतिरिक्त आरोपपत्र दायर किए गए हैं, लेकिन बुधवार को आरजी कर भ्रष्टाचार मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि चूंकि पहले ही एक आरोपपत्र स्वीकार कर लिया गया है और न्यायिक प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, इसलिए उसी धारा में अतिरिक्त आरोपपत्र स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है।

    केंद्रीय एजेंसी के सूत्रों के अनुसार, जांच में यह बात सामने आई है कि आरजी कर के तत्कालीन प्रिंसिपल संदीप घोष और पूर्व डिप्टी अधीक्षक अख्तर अली शुरुआत में एक साथ इस भ्रष्टाचार में शामिल थे।

    प्रिंसिपल संदीप घोष मुख्य आरोपी

    गौरतलब है कि आरजी कर कांड के बाद संदीप के खिलाफ भ्रष्टाचार का पहला आरोप अख्तर ने ही लगाया था। अंतिम आरोपपत्र में उनका (अख्तर का) नाम भी शामिल है। इसके अलावा, शशिकांत चंदक नाम के एक व्यक्ति का नाम भी नए आरोपित के तौर पर शामिल है, जिसे सीबीआइ ने आरोपपत्र में गिरफ्तार अफसर अली खान का 'दोस्त' बताया है।

    कोर्ट ने आरोपित अख्तर को आगामी 16 दिसंबर को समन भेजने का आदेश दिया है। शशिकांत को भी समन भेजा जाएगा। पहले इस मामले में सीबीआइ ने संदीप, बिप्लव सिंह, सुमन हाजरा, अफसर, आशीष पांडा के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था। इन सभी को भ्रष्टाचार की जांच के दौरान गिरफ्तार किया गया था।

    संदीप और अन्य के खिलाफ न्यायिक प्रक्रिया चल रही थी। बुधवार को गवाही भी होनी थी, लेकिन अख्तर और अन्य के खिलाफ नए आरोपपत्र के मद्देनजर, अगले आदेश तक वह प्रक्रिया स्थगित कर दी गई है।