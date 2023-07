आजादी के बाद से SC-ST को छोड़कर जाति आधारित जनगणना कभी नहीं हुई, केंद्र सरकार ने संसद को दी जानकारी

Caste Census कुछ राजनीतिक दलों और कुछ संगठनों ने आगामी जनगणना में जाति विवरण एकत्र करने का अनुरोध किया है। भारत सरकार ने आजादी के बाद से जनगणना में एससी और एसटी के अलावा अन्य जाति आधारित जनगणना नहीं की है। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि एक जुलाई तक भारत की अनुमानित जनसंख्या 139 करोड़ है।

संसद प्रश्नोत्तर---------------------- एक जुलाई तक भारत की अनुमानित जनसंख्या 139 करोड़ ---------------------------------------

