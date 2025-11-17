Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शिवाजी की प्रतिमा का जबरन अनावरण करने पर राज ठाकरे के बेटे सहित 70 पर केस दर्ज, पुलिस ने क्या कहा?

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 09:27 PM (IST)

    महाराष्ट्र के नेरुल में मनसे प्रमुख राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे और 70 अन्य लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। आरोप है कि उन्होंने नवी मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण जबरन किया, बिना अनुमति के प्रदर्शन किया और पुलिसकर्मियों के काम में बाधा डाली। अमित ठाकरे ने कहा कि प्रतिमा चार महीने से ढकी थी, इसलिए उन्होंने अनावरण किया।

    prefferd source google
    Hero Image

    शिवाजी की प्रतिमा का जबरन अनावरण करने पर राज ठाकरे के बेटे सहित 70 पर केस दर्ज (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र की नेरुल पुलिस ने मनसे प्रमुख राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे और करीब 70 अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एक अधिकारी ने सोमवार को बताया कि नवी मुंबई में भीड़ द्वारा जबरन छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का आवरण करने के बाद यह कार्रवाई की गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रविवार दोपहर नेरुल में हुई घटना के बाद एफआइआर में मनसे के युवा नेता अमित ठाकरे, पार्टी की नवी मुंबई इकाई के अध्यक्ष गजानन काले के अलावा 25 नामजद व्यक्ति और संगठन के लगभग 45 अज्ञात समर्थकों के नाम दर्ज किए गए।

    क्या है आरोप?

    नेरुल पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने कहा कि आरोपितों ने गैरकानूनी रूप से इकट्ठा हुए, बिना अनुमति के मोर्चा निकाला, पुलिसकर्मियों को धक्का दिया और उनके काम में बाधा डाली, वैध आदेशों की अवहेलना की और मूर्ति के चारों ओर लगे सुरक्षा जाल को क्षतिग्रस्त कर दिया।

    बार-बार निर्देश देने के बावजूद, भीड़ मूर्ति स्थापना स्थल की ओर बढ़ती रही। उन्होंने बताया कि दोपहर करीब दो बजे, समूह ने प्रतिमा का आवरण जबरन खोल दिया। मामला दर्ज होने से पहले पत्रकारों से बात करते हुए अमित ठाकरे ने कहा कि उन्होंने मूर्ति का अनावरण किया है, जिसके बारे में उन्होंने दावा किया कि यह चार महीने तक ढकी रही, क्योंकि नेताओं, अधिकारियों और मंत्रियों के पास इसका उद्घाटन करने का समय नहीं था और यह सिर्फ धूल खा रही थी।

    Delhi Blast Updates: दिल्ली ब्लास्ट का हमास कनेक्शन, रॉकेट से हमले की योजना; ड्रोन से निगरानी; खुले कई राज