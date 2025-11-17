शिवाजी की प्रतिमा का जबरन अनावरण करने पर राज ठाकरे के बेटे सहित 70 पर केस दर्ज, पुलिस ने क्या कहा?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र की नेरुल पुलिस ने मनसे प्रमुख राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे और करीब 70 अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एक अधिकारी ने सोमवार को बताया कि नवी मुंबई में भीड़ द्वारा जबरन छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का आवरण करने के बाद यह कार्रवाई की गई है।

रविवार दोपहर नेरुल में हुई घटना के बाद एफआइआर में मनसे के युवा नेता अमित ठाकरे, पार्टी की नवी मुंबई इकाई के अध्यक्ष गजानन काले के अलावा 25 नामजद व्यक्ति और संगठन के लगभग 45 अज्ञात समर्थकों के नाम दर्ज किए गए।

क्या है आरोप ? नेरुल पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने कहा कि आरोपितों ने गैरकानूनी रूप से इकट्ठा हुए, बिना अनुमति के मोर्चा निकाला, पुलिसकर्मियों को धक्का दिया और उनके काम में बाधा डाली, वैध आदेशों की अवहेलना की और मूर्ति के चारों ओर लगे सुरक्षा जाल को क्षतिग्रस्त कर दिया।