    एमपी के गुना में ट्रक से भिड़ी तेज रफ्तार कार, तीन दोस्तों की मौके पर मौत

    By Shubham Tiwari Edited By: Shubham Tiwari
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 12:33 PM (IST)

    मध्य प्रदेश के गुना जिले में एक भीषण सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई। हादसे में चार लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    गुना में ट्रक से भिड़ी तेज रफ्तार कार (फाइल फोटो जागरण)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के गुना में गुरुवार सुबह दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। जहां बजरंगगढ़ थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार कार ट्रक से टकरा गई। इस दर्दनाक हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई। जबकि चार अन्य लोग घायल हो गए। जिन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

    दरअसल, गुना-आरोन रोड पर बजरंगगढ़ गांव के पास यह हादस सुबह करीब 3 बजे हुई। जब सात दोस्त एक कार में सवार होकर आरोन से गुना की तरफ निकले थे। इसी दौरान उनकी कार ट्रक से भिड़ गई। टक्कर इतनी भीषण थी की कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं, तीन दोस्तों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।

    क्या बोले अधिकार?

    इस घटना को लेकर एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि पीड़ित एक शादी में शामिल होने के लिए आरोन से गुना आ रहे थे, जब उनकी कार आगे चल रहे एक ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार में सवार तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।

    दो की हालत गंभीर

    अधिकारी ने बताया कि पुलिस को अंदर फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए गैस कटर का इस्तेमाल करना पड़ा। उन्होंने बताया कि चार घायलों में से दो की हालत गंभीर है। उन्हें इलाज के लिए भोपाल रेफर किया गया है। (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)

