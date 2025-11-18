शेख हसीना की होगी घर वापसी, भारत ने उठाया कौन सा कदम; क्या कहता है नियम?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को मानवता के खिलाफ अपराध के लिए उनकी अनुपस्थिति में मौत की सजा सुनाई गई है। इसके बाद अंतरिम सरकार ने भारत से उनको तुरंत प्रत्यर्पित करने का आग्रह किया।

हसीना पिछले साल 5 अगस्त को छात्रों के नेतृत्व वाले विद्रोह के बाद बांग्लादेश से भागकर भारत में रह रही हैं। हसीना और उनके पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमां खान कमाल को पहले ही अदालत ने भगोड़ा घोषित कर दिया था।

बांग्लादेश ने हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया, "हम भारत सरकार से आग्रह करते हैं कि वह दोषी व्यक्तियों को तत्काल बांग्लादेशी अधिकारियों को सौंप दे।" इसमें कहा गया है कि बांग्लादेश और भारत के बीच मौजूदा द्विपक्षीय प्रत्यर्पण समझौता दोनों दोषियों के स्थानांतरण को नई दिल्ली की अनिवार्य जिम्मेदारी बनाता है।

मंत्रालय ने यह भी कहा कि मानवता के विरुद्ध अपराध के दोषी व्यक्तियों को आश्रय देना अमित्रतापूर्ण कृत्य तथा न्याय के प्रति उपेक्षा माना जाएगा। भारत ने क्या जवाब दिया? भारत ने हसीना के खिलाफ ढाका की अदालत के फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त की और बांग्लादेश को आश्वासन दिया कि वह पड़ोसी देश में शांति, लोकतंत्र और स्थिरता को ध्यान में रखते हुए सभी हितधारकों के साथ रचनात्मक रूप से बातचीत करेगा।

विदेश मंत्रालय (MEA) ने कहा कि भारत बांग्लादेश के लोगों के सर्वोत्तम हितों के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन उसने हसीना के प्रत्यर्पण के ढाका के आह्वान पर कोई टिप्पणी नहीं की। मंत्रालय ने कहा, "भारत ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के संबंध में बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण द्वारा सुनाए गए फैसले पर ध्यान दिया है।"

मंत्रालय ने आगे कहा, "एक करीबी पड़ोसी के रूप में, भारत बांग्लादेश के लोगों के सर्वोत्तम हितों के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें उस देश में शांति, लोकतंत्र, समावेशिता और स्थिरता शामिल है। हम इस दिशा में सभी हितधारकों के साथ हमेशा रचनात्मक रूप से जुड़े रहेंगे।"

क्या भारत हसीना को प्रत्यर्पित करेगा? हालांकि प्रत्यर्पण अनुरोधों को आम तौर पर सद्भावनापूर्वक स्वीकार किया जाता है, लेकिन यह बहुत कम संभावना है कि भारत हसीना को प्रत्यर्पित करेगा। भारतीय कानून और द्विपक्षीय संधि, दोनों ही भारत को महत्वपूर्ण विवेकाधिकार प्रदान करते हैं, खासकर उन मामलों में जब अनुरोध को राजनीति से प्रेरित या अन्यायपूर्ण माना जा सकता है।