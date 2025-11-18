शेख हसीना की होगी घर वापसी, भारत ने उठाया कौन सा कदम; क्या कहता है नियम?
बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए सजा सुनाई गई है, जिसके बाद बांग्लादेश सरकार ने भारत से उनके प्रत्यर्पण की मांग की है। भारत ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि वह बांग्लादेश में शांति और लोकतंत्र बनाए रखने के लिए सभी पक्षों के साथ बातचीत करेगा, लेकिन प्रत्यर्पण पर कोई सीधी टिप्पणी नहीं की है। प्रत्यर्पण संधि के नियमों के अनुसार, भारत के पास प्रत्यर्पण से इनकार करने का अधिकार है, खासकर यदि मामला राजनीतिक रूप से प्रेरित लगे।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को मानवता के खिलाफ अपराध के लिए उनकी अनुपस्थिति में मौत की सजा सुनाई गई है। इसके बाद अंतरिम सरकार ने भारत से उनको तुरंत प्रत्यर्पित करने का आग्रह किया।
हसीना पिछले साल 5 अगस्त को छात्रों के नेतृत्व वाले विद्रोह के बाद बांग्लादेश से भागकर भारत में रह रही हैं। हसीना और उनके पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमां खान कमाल को पहले ही अदालत ने भगोड़ा घोषित कर दिया था।
बांग्लादेश ने हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की
विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया, "हम भारत सरकार से आग्रह करते हैं कि वह दोषी व्यक्तियों को तत्काल बांग्लादेशी अधिकारियों को सौंप दे।" इसमें कहा गया है कि बांग्लादेश और भारत के बीच मौजूदा द्विपक्षीय प्रत्यर्पण समझौता दोनों दोषियों के स्थानांतरण को नई दिल्ली की अनिवार्य जिम्मेदारी बनाता है।
मंत्रालय ने यह भी कहा कि मानवता के विरुद्ध अपराध के दोषी व्यक्तियों को आश्रय देना अमित्रतापूर्ण कृत्य तथा न्याय के प्रति उपेक्षा माना जाएगा।
भारत ने क्या जवाब दिया?
भारत ने हसीना के खिलाफ ढाका की अदालत के फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त की और बांग्लादेश को आश्वासन दिया कि वह पड़ोसी देश में शांति, लोकतंत्र और स्थिरता को ध्यान में रखते हुए सभी हितधारकों के साथ रचनात्मक रूप से बातचीत करेगा।
विदेश मंत्रालय (MEA) ने कहा कि भारत बांग्लादेश के लोगों के सर्वोत्तम हितों के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन उसने हसीना के प्रत्यर्पण के ढाका के आह्वान पर कोई टिप्पणी नहीं की। मंत्रालय ने कहा, "भारत ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के संबंध में बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण द्वारा सुनाए गए फैसले पर ध्यान दिया है।"
मंत्रालय ने आगे कहा, "एक करीबी पड़ोसी के रूप में, भारत बांग्लादेश के लोगों के सर्वोत्तम हितों के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें उस देश में शांति, लोकतंत्र, समावेशिता और स्थिरता शामिल है। हम इस दिशा में सभी हितधारकों के साथ हमेशा रचनात्मक रूप से जुड़े रहेंगे।"
क्या भारत हसीना को प्रत्यर्पित करेगा?
हालांकि प्रत्यर्पण अनुरोधों को आम तौर पर सद्भावनापूर्वक स्वीकार किया जाता है, लेकिन यह बहुत कम संभावना है कि भारत हसीना को प्रत्यर्पित करेगा। भारतीय कानून और द्विपक्षीय संधि, दोनों ही भारत को महत्वपूर्ण विवेकाधिकार प्रदान करते हैं, खासकर उन मामलों में जब अनुरोध को राजनीति से प्रेरित या अन्यायपूर्ण माना जा सकता है।
क्या कहता है नियम?
- 2013 में भारत और बांग्लादेश ने अपनी साझा सीमाओं पर उग्रवाद और आतंकवाद से निपटने के लिए एक रणनीतिक उपाय के रूप में एक प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर किए थे।
- तीन साल बाद 2016 में दोनों देशों द्वारा वांछित भगोड़ों के आदान-प्रदान को आसान बनाने के लिए संधि में संशोधन किया गया। हालांकि, संधि के तहत प्रत्यर्पण के लिए एक प्रमुख आवश्यकता दोहरी आपराधिकता का सिद्धांत है, जिसका अर्थ है कि अपराध दोनों देशों में दंडनीय होना चाहिए।
- हसीना की दोषसिद्धि प्रत्यर्पण के लिए न्यूनतम प्रक्रियागत शर्त को पूरा करती है, फिर भी यह धारा दिल्ली को इस आधार पर प्रत्यर्पण से इनकार करने की कुछ गुंजाइश देती है कि उनके खिलाफ आरोप भारत के घरेलू कानून के दायरे में नहीं आते।
- इसके अलावा, संधि के अनुच्छेद 8 में कहा गया है कि यदि अभियुक्त यह साबित कर सके कि यह कदम अन्यायपूर्ण या दमनकारी है तो प्रत्यर्पण अनुरोध को अस्वीकार किया जा सकता है।
- ऐसा तभी किया जा सकता है जब अभियुक्त यह साबित कर सके कि अपराध मामूली है, बहुत समय बीत चुका है, आरोप में सद्भावना का अभाव है, अपराध पूरी तरह से सैन्य प्रकृति का है, या व्यक्ति को पहले दोषी ठहराया जा चुका है लेकिन उसे सजा नहीं सुनाई गई है।
- इस धारा के तहत, नई दिल्ली हसीना के प्रत्यर्पण को इस आधार पर अस्वीकार कर सकती है कि उनके खिलाफ आरोप सद्भावना से नहीं लगाए गए हैं और उन्हें राजनीतिक उत्पीड़न का शिकार होने की संभावना है।
- संधि के अनुच्छेद 6 में यह भी प्रावधान है कि यदि अपराध राजनीतिक प्रकृति का हो तो प्रत्यर्पण से इनकार किया जा सकता है। हालांकि, संधि में यह भी स्पष्ट किया गया है कि हत्या, आतंकवाद, अपहरण जैसे गंभीर अपराधों या बहुपक्षीय अपराध-विरोधी संधियों के तहत अपराधों को राजनीतिक नहीं माना जा सकता।
- चूंकि हसीना के खिलाफ अधिकांश आरोप (हत्या, जबरन गायब कर देना और यातना देना) इस छूट के दायरे से बाहर हैं, इसलिए यह संभावना नहीं है कि दिल्ली इन आरोपों को राजनीतिक उल्लंघन के रूप में उचित ठहराने के लिए इस धारा का उपयोग करेगी।
- इनकार का एक अन्य आधार अनुच्छेद 7 में उल्लिखित है, जिसमें कहा गया है कि यदि भारत अभियुक्त पर मुकदमा चला सकता है तो प्रत्यर्पण से इनकार किया जा सकता है।
- प्रत्यर्पण अधिनियम, 1962, भारत सरकार को परिस्थितियों के आधार पर प्रत्यर्पण से इनकार करने, कार्यवाही पर रोक लगाने या वांछित व्यक्ति को मुक्त करने का अधिकार भी देता है।
- अधिनियम की धारा 29 में स्पष्ट किया गया है कि भारत प्रत्यर्पण अनुरोध को अस्वीकार कर सकता है यदि वह तुच्छ प्रतीत होता है या सद्भावना से नहीं किया गया है, यदि वह राजनीति से प्रेरित है या यदि प्रत्यर्पण न्याय के हित में नहीं है।
- कानून केंद्र को "किसी भी समय" कार्यवाही पर रोक लगाने, वारंट रद्द करने या वांछित व्यक्ति को बरी करने का अधिकार भी देता है।
