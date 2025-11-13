Language
    राजस्थान: कार और ऊंट में आमने-सामने की टक्कर, 2 घंटे की मशक्कत के बाद जोसीबी से गाड़ी काटकर निकाला बाहर

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 04:24 PM (IST)

    राजस्थान के जोधपुर में फलौदी-देचू मार्ग पर एक कार और ऊंट की टक्कर हो गई। टक्कर में कार चालक और ऊंट दोनों घायल हो गए। ऊंट लगभग दो घंटे तक कार में फंसा रहा, जिसे बाद में जेसीबी मशीन की मदद से बाहर निकाला गया। घायल कार चालक को इलाज के लिए जोधपुर भेजा गया।

    कार और ऊंट की टक्कर। (सोशल मीडिया)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान के जोधपुर में एक ऊंट और कार की टक्कर हो गई, जिससे ऊंट कई घंटों कार में फंसा रहा। यह हादसा बुधवार सुबह फलौदी-देचू मार्ग पर कोलू पाबूजी के पास हुआ। हादसे में कार चालक और ऊंट दोनों घायल हो गए।

    घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें ऊंट का सिर और शरीर कार में फंसा हुआ है और वो गाड़ी के बाहर निकलने के लिए छटपटा रहा है।

    कार और ऊंट की टक्कर

    घटना के समय मौजूद लोगों को मुताबिक, सड़क पर अचानक एक आवारा ऊंट आ गया, जिसके कारण कार चला रहे युवक को ब्रेक लगाने का मौका नहीं मिला और कार और ऊंच की टक्कर हो गई। इस टक्कर में कार का बंपर, बोनट और विंडस्क्रीन क्षतिग्रस्त हो गए। साथ ही ऊंट भी कार के अंदर जा फंसा।

    कार चालक हुआ घायल

    वहां मौजूद लोगों ने तुरंत घायल कार चालक को गाड़ी से बाहर निकाला और इलाज के लिए जोधपुर भेज दिया। कार चालक रामसिंह को गंभीर चोटें आई हैं।

    दो घंटे कार में फंसा रहा ऊंट

    मिली जानकारी के अनुसार, ऊंट लगभग दो घंटे कार में फंसा रहै और बाद में स्थानीय लोगों और अधिकारियों की मदद से बाहर निकाला गया। गाड़ी को काटकर ऊंट को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए जेसीबी मशीन भी बुलाई गई। कार से निकलते ही ऊंट तुरंत भाग गया।

