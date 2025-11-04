मध्य प्रदेश: ओंकारेश्वर से उज्जैन जा रही बस खाई में गिरी, 2 बहनों समेत तीन लोगों की मौत

डिजिटल डेस्क, इंदौर। मध्य प्रदेश के उज्जैन में यात्रियों से भरी एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और 9 लोग घायल हैं। बस ओंकारेश्वर से उज्जैन के महाकालेश्वर जा रही थी। तभी अचानक रास्ते में बस बेकाबू होकर 20 फुट गहरी खाई में पलट गई।

पहाड़ पर पेड़ होने के कारण बस खाई में ज्यादा नीचे नहीं गई। बस पलटते ही चीख-पुकार मच गई। लोगों के चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को हादसे की जानकारी दी। घायलों को रस्सी की मदद से ऊपर खींचा गया, जिससे उनकी जान बच गई।

कैसे हुआ हादसा? मृतकों की पहचान 45 वर्षीय पद्मा बाई, 25 वर्षीय राहुल और अनीता के रूप में हुई है। सभी घायलों को एमवाय अस्पताल में भर्ती किया गया है। यह हादसा चोरल से भेरुघाट पर चढ़ते समय सोमवार की रात लगभग 9:45 बजे हुआ। यहां मौजूद डायवर्जन पर बस पलट गई। हादसे के दौरान बस में 35 यात्री सवार थे।

पुलिस के अनुसार, दो लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था। वहीं, अस्पताल में इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई। बस में सवार यात्रियों का कहना है कि पास में ही मौजूद ढाबे पर खाना खाने के बाद बस उज्जैन के लिए रवाना हुई थी। मुमकिन है कि ढाबे पर ड्राइवर ने शराब पी होगी, जिसके कारण यह हादसा हो गया।

बस हादसे के बाद अस्पताल में भर्ती घायल। फाइल फोटो दो बहनों की मौत हादसे में जान गंवाने वाली दो महिलाएं पद्मा और अनीता, बहनें थीं। दोनों अपनी बहन सरला और उनके पति चिंतेश के साथ ओंकारेश्वर दर्शन करके लौटी थीं। दोनों की मौत से पूरे परिवार में मातम पसर गया है।