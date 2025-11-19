Language
    नेशनल लेवल की शूटर के साथ बस में छेड़छाड़, कंडक्टर और ड्राइवर दोनों फरार; रातभर सड़क पर खड़े रहे यात्री

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 05:15 PM (IST)

    एक राष्ट्रीय स्तर की निशानेबाज के साथ बस में छेड़छाड़ की घटना हुई। बस रुकवाने पर चालक और हेल्पर फरार हो गए, जिससे यात्रियों को परेशानी हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपितों की तलाश जारी है। यु

    बस में खिलाड़ी से छेड़छाड़। (प्रतीकात्मक तस्वीर)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। शूटिंग प्रतियोगिता शामिल हुई युवती के साथ बस में छेड़छाड़ की घटना हो गई। युवती ने बस रुकवाई तो चालक और हेल्पर बस से कूदकर फरार हो गए। दोनों नशे की अवस्था में बताए जा रहे है। घंटो तक बस रोड़ पर खड़ी रही। पुलिस ने दूसरा चालक बुला कर बस रवाना करवाई। राजेंद्रनगर पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है।

    टीआई नीरज बिरथरे के अनुसार पुणे निवासी 30 वर्षीय युवती भोपाल आई थी। वह वर्मा ट्रेवल की बस से पुणे रवाना हुई थी। रास्ते में हेल्पर ने युवती को हाथ (बैडटच) लगाकर सीट के बारे में पूछा। आपत्ति लेने के बाद हेल्पर चला गया लेकिन बाद में आने-जाने के बहाने कईं बार छेड़छाड़ की।

    युवती ने जैसे ही राजेंद्रनगर थाना देखा रिपोर्ट लिखवाने के लिए कहा। थोड़ी दूरी पर पुलिस चैकिंग कर रही थी। पुलिस देख कर चालक और हेल्पर डर गए और बस साइड में खड़ी कर फरार हो गए। युवती ने लिखित आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की। टीआई के अनुसार पुलिस ने रात में बस संचालक से संपर्क किया और दोनों की जानकारी मांगी।

    ठंड में घंटों तक खड़े रहे यात्री

    चालक और हेल्पर के भागने पर यात्री नीचे उतर गए। पुलिस ने बस संचालकों से चर्चा की। पुलिस ने अन्य बस संचालकों से भी चालक मांगे। आखिर चार बजे दूसरे चालक और हेल्पर पहुंचे और बस रवाना हुई। टीआई के अनुसार अभी केस दर्ज नहीं हुआ है। युवती ने आवेदन में कानूनी सलाह लेने की बात लिखी है। ट्रेवल संचालक से चालक और हेल्पर की जानकारी मांगी है।

    मुंबई -इंदौर बस में भी हुई थी छेड़छाड़

    पिछले सप्ताह भी राजेंद्रनगर निवासी एक युवती के साथ मुंबई से इंदौर चलने वाली बस में एक यात्री ने अश्लील हरकतें की थी। परेशान युवती को काल कर मां को बुलाना पड़ा। पुलिस ने इस मामले में आरोपित किशोरसिंह के साथ चालक और हेल्पर का आरोपित बनाया।

