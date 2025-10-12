Language
    बंगाल: बर्द्धमान स्टेशन पर भगदड़ के बाद 7 यात्री घायल, रेलवे ने दावे का किया खंडन

    By Jagran News Edited By: Swaraj Srivastava
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 10:23 PM (IST)

    रेलवे ने बर्द्धमान स्टेशन पर भगदड़ की खबरों का खंडन किया है। रेलवे के अनुसार, एक महिला फुटओवर ब्रिज पर फिसल गई, जिससे तीन यात्री घायल हो गए। रेलवे ने स्पष्ट किया कि कोई भगदड़ नहीं हुई थी, बल्कि महिला के गिरने से अन्य यात्री भी घायल हुए थे, जिन्हें तत्काल चिकित्सा सहायता प्रदान की गई।

    10-12 लोगों के घायल होने के दावे को रेलवे ने सिरे से खारिज किया (फाइल फोटो/पीटीआई)

    संवाद सहयोगी, जागरण, बर्द्धमान। पश्चिम बंगाल के बर्द्धमान रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म 4- 5 पर रविवार की संध्या ट्रेन पकड़ने को भगदड़ की घटना हुई। जिसमें सात यात्री जख्मी हुए, जिसमें तीन महिलाएं। एक जख्मी झारखंड के निवासी है, जबकि बाकी बंगाल के विभिन्न जिलों के निवासी है।

    सभी घायलों को तत्काल इलाज को बर्द्धमान मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना से स्टेशन परिसर में भय और अफरातफरी का माहौल बन गया। हादसे के कारण ट्रेन सेवाएं भी कुछ समय के लिए बाधित रहीं। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि घटना की जांच शुरू कर दी गई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, शाम के समय प्लेटफॉर्म नंबर 4, 6 और 7 पर एक साथ तीन ट्रेनें खड़ी थीं।

    सीढ़ियों से नीचे उतरने के दौरान हुई घटना

    इन ट्रेनों को पकड़ने के लिए यात्री तेजी से सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे, तभी भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। जिसमें यात्री दबकर जख्मी हुए। रेलवे कर्मचारियों और स्थानीय लोगों ने मिलकर घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। लेकिन यात्रियों का आरोप है कि एक नंबर प्लेटफॉर्म के अलावा सभी एस्केलेटर बंद पड़े हैं, जिसके कारण लोगों को मजबूरन सीढ़ियों का इस्तेमाल करना पड़ता है। आज की दुर्घटना भी प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 को जोड़ने वाली सीढ़ियों पर हुई।

    रेल सूत्रों का कहना है कि भविष्य में ऐसे हादसे रोकने के लिए अधिक सतर्कता बरती जाएगी। इस बीच हादसे की खबर सुनकर यात्रियों के परिजनों में चिंता का माहौल है और वे अपने परिजनों का हाल जानने के लिए रेलवे अधिकारियों से लगातार संपर्क कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि स्टेशन पर पहले भी सुरक्षा खामियां सामने आई थीं। कुछ वर्ष पहले यहां पानी टैंक गिरने से भी भगदड़ की स्थिति हुई थी।

    जख्मी लोगों का नाम:

    • जवा राजवंशी, 56, मेमारी, पूर्व बर्द्धमान
    • अपर्णा मंडल, 50, हुगली
    • बिजन मजूमदार, 52, हुगली
    • शिशिर राजवंशी, 62, मेमारी, पूर्व बर्द्धमान
    • सुशांत मलिक, जमालपुर, पूर्व बर्द्धमान
    • हेमंती देवी, 35, गिरिडीह, झारखंड
    • पूजा दास, शक्तिगढ़, पूर्व बर्द्धमान

    रेलवे ने किया खंडन

    बंगाल के बर्द्धमान स्टेशन पर रविवार शाम को यात्रियों की भारी भीड़ के कारण भगदड़ होने और इसमें 10-12 लोगों के घायल होने के दावे को रेलवे ने सिरे से खारिज किया है। कोलकाता में पूर्व रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (सीपीआरओ) ने देर शाम एक बयान जारी कर स्पष्ट कहा कि बर्द्धमान स्टेशन पर कोई भगदड़ नहीं हुई है और भीड़ सामान्य थी। दरअसल, कुछ मीडिया रिपोर्टों में भगदड़ होने का दावा किया गया था।

    बयान में कहा गया कि शाम में एक महिला बर्द्धमान स्टेशन के फुटओवर ब्रिज से प्लेटफार्म संख्या ओर की ओर सामान्य गति से जा रही थी, तभी उसका संतुलन बिगड़ गया और वह फुटओवर ब्रिज की सीढ़ियों पर गिर गई। इसमें महिला सहित तीन यात्री घायल हो गए। घायल हुए तीनों लोगों को इलाज के लिए बर्द्धमान मेडिकल कालेज भेजा गया है।

    सीपीआरओ ने कहा कि फुटओवर ब्रिज पर महिला के गिरने के बाद, उसका भार ब्रिज की सीढ़ियों पर बैठे अन्य यात्रियों पर भी पड़ा, जो बाद में संतुलन खो बैठे और नीचे गिर गए। जिसमें तीनों घायल हो गए। प्लेटफॉर्म पर तैनात आरपीएफ और रेलवे कर्मचारियों ने तुरंत उनकी देखभाल की। रेलवे के डॉक्टर भी पहुंचे और प्राथमिक उपचार किया और तीनों को
    अस्पताल ले जाया गया। रेलवे ने स्पष्ट किया कि कोई भगदड़ नहीं हुई है। साथ ही कोई हताहत नहीं हुआ है।