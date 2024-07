'इंसाफ नहीं मिला तो...' DMK सरकार पर भड़कीं बीएसपी सुप्रीमों मायावती, CBI जांच की मांग

उन्होंने कहा कि अगर सरकार गंभीर होती तो अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाता लेकिन अभी तक मुख्य अपराधियों को नहीं पकड़ा गया है इसलिए हम राज्य सरकार से यह चाहेंगे कि इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया जाए।

#WATCH | "... we urge the state government to refer the case to the CBI," says BSP Chief Mayawati on the murder of Tamil Nadu BSP President K Armstrong in Chennai.



She says, "I urge the state government and especially the CM that he should ensure law and order in the state,…