Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भारत-बांग्लादेश बॉर्डर पर BSF की बड़ी कार्रवाई, साइकिल टायर से निकला एक करोड़ का सोना; तस्कर फरार

    By Shubham Tiwari Edited By: Shubham Tiwari
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 12:53 PM (IST)

    पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में बीएसएफ ने भारत-बांग्लादेश सीमा पर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक करोड़ से अधिक मूल्य के सोने के बिस्कुट जब्त किए। ये बिस्कुट एक साइकिल के टायर में छिपे हुए थे। सूचना मिलने पर की गई तलाशी में यह सफलता मिली, हालांकि तस्कर मौके से फरार हो गया। 

    prefferd source google
    Hero Image

    भारत-बांग्लादेश बॉर्डर पर BSF की बड़ी कार्रवाई (फोटो- @BSF_SOUTHBENGAL)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में सीमा सुरक्षा बल (BSF) ने सोना तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। बीएसएफ ने खुफिया जानकारी के आधार पर भारत-बांग्लादेश अंतरराष्ट्रीय सीमा पर चेकिंग शुरू की। इस दौरान एक संदिग्ध साइकिल के टायर से सोने के 7 बिस्कुट बरामद किया। जब्त किए गए सोने की कीमत एक करोड़ से अधिक है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दरअसल, मालदा में एमएस पुर सीमा चौकी पर तैनात बीएसएफ की 119वीं बटालियन के जवानों बांग्लादेश से भारत में सोने की तस्करी सूचना मिली थी। जिसके बाद सीमा पर निगरानी बढ़ा दी गई और सभी गतिविधियों की जांच की गई।

    जांच के दौरान एक शख्स साइकिल से आ रहा था, जिसकी टायर असामान्य स्थिति में थी। इस दौरान जब साइकिल की तलाशी ली गई तो टायर से सोने के सात बिस्कुट निकले। वहीं, तस्कर मौके से भागने में सफल रहा।

    ऐसे हुआ खुलासा

    बीएसएफ के दक्षिण बंगाल फ्रंटियर के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, "दोपहर करीब 2:56 बजे एक संदिग्ध व्यक्ति साइकिल लेकर सीमा की ओर बढ़ता दिखाई दिया। उसे रोका गया और जवानों ने साइकिल की जांच शुरू की। तलाशी के दौरान, साइकिल का अगला टायर असामान्य रूप से सूजा हुआ और सख्त दिखाई दिया। इससे जवानों को संदेह हुआ और उन्होंने साइकिल को हटाया तो उसके अंदर सात सोने के बिस्कुट छिपे हुए थे।"

    मौके का फायदा उठाकर भागा तस्कर

    जब बीएसएफ जवान साइकिल की तलाशी में व्यस्त थे, तभी तस्कर इसका फायदा उठाकर भागने में सफल रहा। तस्कर घनी आबादी वाले हिस्से में भाग गया, जिसके चलते बीएसएफ की किसी भी कार्रवाई से भारी क्षति हो सकती थी।

    1 करोड़ से अधिक का सोना

    बीएसएफ ने जब्त किए गए सोने को सीमा चौकी पर ले जाकर उसका वजन किया गया। सोने के बिस्कुट का वजन 816.41 ग्राम था। जिसकी अनुमानित कीमत 1,02,40,230 रुपये आंकी गई।


    सूचना देने वालों को इनाम

    बीएसएफ दक्षिण बंगाल सीमांत के जनसंपर्क अधिकारी ने इस सफल ऑपरेशन की सराहना की। उन्होंने कहा कि बीएसएफ के सतर्क जवान सीमा पर तस्करी की अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए पूरी तरह से सक्षम व प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि तस्करी से जुड़ी विश्वसनीय सूचना देने वालों को इनाम भी दिया जाएगा और उनकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी।

    उन्होंने सीमावर्ती निवासियों से आग्रह किया कि सोने की तस्करी से संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना बीएसएफ की सीमा साथी हेल्पलाइन नंबर 14419 पर या 9903472227 पर व्हाट्सएप मैसेज या वॉयस मैसेज के माध्यम से दें। (समाचार एजेंसी आईएनएस के इनपुट के साथ )