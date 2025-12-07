बीएसएफ ने 5.47 करोड़ रुपये के सोने के 36 बिस्कुट जब्त किए, तस्कर गिरफ्तार

राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। बंगाल के नदिया जिले में भारत-बांग्लादेश सीमा के पास सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) की 32वीं वाहिनी के जवानों ने एक बार फिर सोने की तस्करी की बड़ी कोशिश को नाकाम कर 5.47 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के सोने के 36 बिस्कुटों की बड़ी खेप जब्त की और एक कथित भारतीय तस्कर को गिरफ्तार किया।

अधिकारियों ने यह जानकारी दी। दक्षिण बंगाल फ्रंटियर, बीएसएफ ने एक बयान में कहा कि बानपुर सीमा चौकी के जवानों ने गुरुवार को एक विशिष्ट खुफिया जानकारी मिलने के बाद यह अभियान चलाया तथा संदिग्ध तस्करी मार्गों पर पैनी नजर रखी।

अभियान के दौरान जवानों ने एक व्यक्ति को सीमावर्ती सड़क से बानपुर गांव की ओर संदिग्ध रूप से जाते देखा। बुलाने पर उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसे पकड़ लिया गया। तलाशी के दौरान उसके पास से सोने के 36 बिस्कुट बरामद हुए जिसका कुल वजन 4.23 किलोग्राम है।

सोने को बांग्लादेश से तस्करी कर लाया जा रहा था। जब्त सोने और तस्कर को आगे की जांच के लिए कस्टम अधिकारियों को सौंप दिया गया है। बीते 10 दिनों के भीतर दक्षिण बंगाल फ्रंटियर के सीमा क्षेत्र से सोने की यह तीसरी बड़ी जब्ती है।