भारत-बांग्लादेश सीमा पर घुसपैठियों की भीड़ बढ़ रही, बीएसएफ आइजी ने हवाई निरीक्षण कर हालात का लिया जायजा

राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। बंगाल में एसआइआर की घोषणा के बाद से ही हर दिन बड़ी संख्या में घुसपैठिए सीमा पार करके वापस बांग्लादेश लौटने की कोशिश रहे हैं। इसके चलते बांग्लादेश की सीमा से लगे बंगाल के विभिन्न सीमावर्ती इलाकों में घुसपैठियों की भीड़ बढ़ रही है।

इसको देखते हुए गृह मंत्रालय ने बीएसएफ को हमेशा अलर्ट पर रहने को कहा है। इन सबके बीच बीएसएफ के दक्षिण बंगाल फ्रंटियर के महानिरीक्षक (आइजी) अनीश प्रसाद ने गुरुवार को हेलीकॉप्टर से दक्षिण बंगाल के जिलों से लगती भारत-बांग्लादेश अंतरराष्ट्रीय सीमा पर हालात का निरीक्षण किया।

बीएसएफ सूत्रों ने यह जानकारी दी। दक्षिण बंगाल फ्रंटियर पर पांच जिलों- मालदा, मुर्शिदाबाद, नदिया, उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना से बांग्लादेश के साथ लगती कुल 915 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा की रखवाली का दायित्व है।

बीएसएफ सूत्रों ने बताया कि आइजी ने इस पूरे बॉर्डर के हालात का हवाई निरीक्षण किया। उच्च पदस्थ एक सूत्र ने बताया कि अब इस सीमा के पूरे हालात पर केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक रिपोर्ट भेजी जाएगी।

बीएसएफ के अनुसार, इन्हीं पांच जिलों से होकर सबसे ज्यादा घुसपैठिए बिना बाड़ वाले क्षेत्र से अवैध तरीके से सीमा पार कर वापस अपने देश जाने की कोशिश कर रहे हैं।

सूत्रों का कहना है कि गृह मंत्रालय ने बल के पूर्वी कमान मुख्यालय को पहले ही यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि इस सीमा से कोई अवैध घुसपैठ न हो और चरमपंथी संगठनों के सदस्य मौके का फायदा न उठा सकें।