    'ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ', दिल्ली ब्लास्ट के 20 दिन बाद BSF IG ने बताया क्या है आगे का प्लान

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 10:36 PM (IST)

    'ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ- बीएसएफ के महानिरीक्षक अशोक यादव (फोटो-एक्स)

    एएनआई, नई दिल्ली। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान अभी भी डरा हुआ है। इस बीच सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के महानिरीक्षक अशोक यादव ने रविवार को कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है और पाकिस्तान की किसी भी कार्रवाई का कड़ा जवाब दिया जाएगा।

    नियंत्रण रेखा के पास आतंकवादी अभी भी मौजूद

    उन्होंने आगे कहा कि नियंत्रण रेखा पर कई लॉन्चिंग पैड और अग्रिम ठिकानों को नष्ट कर दिया गया है, लेकिन कुछ अभी भी सुरक्षित हैं और आतंकवादी अभी भी वहां मौजूद हैं।

    श्रीनगर में पत्रकारों से बात करते हुए, अशोक यादव ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, सेना और सीमा सुरक्षा बल ने पाकिस्तान के कई लॉन्चिंग पैड और कई अग्रिम ठिकानों को नष्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि नष्ट किए गए लॉन्चिंग पैड, जो बेहद संवेदनशील थे, उनपर कुछ कार्रवाई की गई थी।

    ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है- अशोक यादव

    अशोक यादव ने आगे कहा कि नियंत्रण रेखा पर कई लॉन्चिंग पैड अभी भी सुरक्षित हैं, और कुछ आतंकवादी वहां मौजूद हैं... हम घुसपैठ की किसी भी कोशिश को नाकाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, और पाकिस्तान की किसी भी कार्रवाई का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा।

    भारत ने सात मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था

    भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में सात मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, जिसमें 26 नागरिक मारे गए थे। यह ऑपरेशन नियंत्रण रेखा के पार और पाकिस्तान के अंदरूनी इलाकों में आतंकी ढाँचे को ध्वस्त करने केलिए एक लक्षित अभियान था।