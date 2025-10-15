MP News: भोपाल में टली बड़ी दुर्घटना, भरभराकर गिरा पुल का एप्रोच वॉल; सड़क पर हुआ 20 फीट का गड्ढा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की बाहरी सीमा से गुजर रहे ईस्टर्न बायपास पर सोमवार को बड़ा हादसा टल गया। दोपहर करीब डेढ़ बजे बिलखिरिया के पास पुल के एप्रोच की रिटेनिंग वाल भरभराकर गिर गई। इससे सड़क का करीब 100 मीटर हिस्सा धंस गया और एक लेन पर 20 फीट तक गहरा गड्ढा हो गया। गनीमत रही कि उस समय वहां कोई वाहन नहीं गुजर रहा था, जिसके जानमाल की हानि नहीं हुई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सूचना पर मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम और स्थानीय प्रशासन के अधिकारी पहुंचे और क्षतिग्रस्त हिस्से पर बेरिकेड लगाकर पूरी लेन को बंद कर दिया। 2013 में इस सड़क का निर्माण 304.32 करोड़ रुपये की लागत से कराया गया था। यह सड़क रायसेन, नर्मदापुरम और सागर की तरफ से आने वाले वाहनों को शहर में घुसे बिना इंदौर रोड तक पहुंचाती है।

जांच समिति बनाई, राजनीति भी शुरू मध्य प्रदेश राज्य सड़क विकास निगम के प्रबंध संचालक भरत यादव ने जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया है। सड़क धंसने की सूचना पर कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंच गए। उन्होंने नारेबाजी की और भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए।