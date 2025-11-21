मेकअप के लिए जा रही दुल्हन का हुआ एक्सीडेंट, दूल्हे में अस्पताल को मंडप बनाकर रचाई शादी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। विवाह फिल्म में शादी से ठीक पहले अभिनेत्री के घायल हो जाने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। वर पक्ष को पता चलने के बाद वह अस्पताल पहुंचता है और वहीं शादी संपन्न होती है। कुछ इसी तरह का वाकया केरल में असल जिंदगी में सामने आया है। जब एक निजी अस्पताल का आपातकालीन कक्ष विवाह स्थल में बदल गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दुल्हन शुक्रवार को सड़क दुर्घटना में घायल हो गई थी, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आलप्पुषा के कोम्माडी निवासी अवनि और थंबोली निवासी वी.एम. शेरोन का विवाह कोच्चि के वीपीएस लेकशोर अस्पताल में संपन्न हुआ। विवाह शुक्रवार दोपहर थंबोली में होना तय था।

एक्सीडेंट में दुल्हन की रीढ़ की हड्डी में चोट लगी अवनि मेकअप के लिए कुमारकोम जा रही थी, तभी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। अवनि को रीढ़ की हड्डी में चोट लगी थी, इसलिए विशेष उपचार के लिए एर्नाकुलम के निजी अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया।

सूचना मिलने पर शेरोन और उनका परिवार अस्पताल पहुंचा। मुहूर्त दोपहर 12.15 से 12.30 बजे का था। दोनों परिवारों ने फैसला लिया कि शादी तय समय पर ही होगी। अस्पताल प्रबंधन ने आपातकालीन विभाग में इसके लिए व्यवस्था की। डॉक्टर, स्वास्थ्य सेवा कर्मचारी और करीबी रिश्तेदारों की मौजूदगी में शेरोन और अवनि विवाह बंधन में बंध गए। न्यूरो सर्जरी विभाग के प्रमुख डॉ. सुधीश करुणाकरण ने कहा कि अवनि को रीढ़ की हड्डी में चोट लगी है और जल्द ही उनकी सर्जरी होगी।