    शादी से कुछ घंटे पहले मंगेतर ने की दुल्हन की हत्या, लोहे की रॉड से हमला कर उतारा मौत के घाट

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 04:19 PM (IST)

    एक हृदयविदारक घटना में, एक मंगेतर ने अपनी शादी के दिन ही अपनी दुल्हन की हत्या कर दी। उसने लोहे की रॉड से हमला करके उसे मार डाला। हत्या का कारण अज्ञात है, और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना से दुल्हन के परिवार में शोक की लहर है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    शादी से कुछ घंटे पहले दुल्हन की हत्या। (प्रतीकात्मक)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गुजरात के राजकोट में शादी से कुछ घंटे पहले एक दुल्हन की हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप मंगेतर पर लगा है। घटना भावनगर की है जहां, हल्दी समारोह के एक दिन बाद सोनी राठौड़ की हत्या कर दी गई। पुलिस ने मंगेतर साजन बरैया को मुख्य संदिग्ध बताया है, जो हत्या के बाद से लापता है।

    आठ महीने तक लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले सोनी राठौड़ और साजन बरैया की शनिवार को शादी होने वाली थी। सोनी, जिसके एक हाथ पर 'आई लव साजन' और दूसरे हाथ पर मेहंदी से 'अखंड सौभाग्यवती' लिखा हुआ टैटू था, शनिवार की सुबह मृत पाई गई।

    14 नवंबर को हुई दंपती में बहस

    सोनी के बड़े भाई विपुल की ओर से गंगाजलिया पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, रिश्ते को औपचारिक बनाने के लिए उनकी शादी तय की गई थी। हालांकि, 14 नवंबर की रात को तनाव बढ़ गया जब दंपती में किसी मुद्दे पर बहस हुई, जिसके बाद सोनी को अपनी नानी के घर में शरण लेनी पड़ी।

    मंगेतर साजन पर लगा हत्या का आरोप

    विपुल ने आरोप लगाया कि बाद में साजन ने घर में घुसकर उनके पिता के साथ मारपीट की और सोनी को जबरन अपने साथ ले गया। परिवार ने रात भर उसकी तलाश की लेकिन अगली सुबह पता चला कि साजन के घर पर उसकी हत्या कर दी गई है।

    सोनी पर लोहे के पाइप से हमला किया गया- पुलिस

    डिप्टी एसपी आरआर सिंघल ने मीडिया को बताया कि सोनी पर लोहे के पाइप से बेरहमी से हमला किया गया और उसका सिर दीवार से टकराया गया, जिससे उसकी मौत हो गई।

