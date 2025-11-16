शादी से कुछ घंटे पहले मंगेतर ने की दुल्हन की हत्या, लोहे की रॉड से हमला कर उतारा मौत के घाट

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गुजरात के राजकोट में शादी से कुछ घंटे पहले एक दुल्हन की हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप मंगेतर पर लगा है। घटना भावनगर की है जहां, हल्दी समारोह के एक दिन बाद सोनी राठौड़ की हत्या कर दी गई। पुलिस ने मंगेतर साजन बरैया को मुख्य संदिग्ध बताया है, जो हत्या के बाद से लापता है।

आठ महीने तक लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले सोनी राठौड़ और साजन बरैया की शनिवार को शादी होने वाली थी। सोनी, जिसके एक हाथ पर 'आई लव साजन' और दूसरे हाथ पर मेहंदी से 'अखंड सौभाग्यवती' लिखा हुआ टैटू था, शनिवार की सुबह मृत पाई गई।

14 नवंबर को हुई दंपती में बहस सोनी के बड़े भाई विपुल की ओर से गंगाजलिया पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, रिश्ते को औपचारिक बनाने के लिए उनकी शादी तय की गई थी। हालांकि, 14 नवंबर की रात को तनाव बढ़ गया जब दंपती में किसी मुद्दे पर बहस हुई, जिसके बाद सोनी को अपनी नानी के घर में शरण लेनी पड़ी।

मंगेतर साजन पर लगा हत्या का आरोप विपुल ने आरोप लगाया कि बाद में साजन ने घर में घुसकर उनके पिता के साथ मारपीट की और सोनी को जबरन अपने साथ ले गया। परिवार ने रात भर उसकी तलाश की लेकिन अगली सुबह पता चला कि साजन के घर पर उसकी हत्या कर दी गई है।