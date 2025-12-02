ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की आवाज से गरजा आसमान, दुनिया ने देखी भारत की आत्मनिर्भरता की ताकत 

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत ने ब्रह्मोस का सफल परीक्षण कर बंगाल की खाड़ी में शक्ति प्रदर्शन किया। भारतीय सेना के दक्षिणी कमान ने सोमवार को कहा कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ने बंगाल की खाड़ी में सटीकता से लक्ष्य को भेदकर भारत की क्षमता और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को और मजबूती दी।

दक्षिणी कमान ने कहा, भारतीय सेना के ब्रह्मोस ने बंगाल की खाड़ी में बेजोड़ सटीकता, गति और विनाशकारी क्षमता को प्रदर्शित किया। मिसाइल ने अपने निर्धारित लक्ष्य को सटीकता के साथ भेदते हुए भारत की दीर्घकालिक सटीक हमलों की क्षमता को पुन: पुष्टि की।

भारत की अडिग भावना का प्रभावशाली प्रदर्शन दक्षिणी कमान द्वारा किया गया यह प्रदर्शन भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता और सेना की भविष्य की चुनौतियों का सामना करने की तत्परता का शक्तिशाली प्रमाण है। यह उन्नत तकनीक, दृढ़ संकल्प और युद्ध के लिए तैयार भारत की अडिग भावना का प्रभावशाली प्रदर्शन है।ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे भारत और रूस ने संयुक्त रूप से विकसित किया है।