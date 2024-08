'ब्राह्मण जीन' पर छिड़ी बहस में कूद पड़े चेतन भगत, CEO अनुराधा तिवारी की पोस्ट पर क्यों मचा बवाल?

Is Reservation uniting Hindus?

Is the Caste Census uniting Hindus?

But when Brahmins decide to take a stand for themselves, suddenly, Hindu unity is in danger. https://t.co/uUvLlx4nQp

— Anuradha Tiwari (@talk2anuradha) August 25, 2024

अनुराधा ने चेतन भगत को दिया जवाब

चेतन भगत की पोस्ट को रि-पोस्ट करते हुए फिर अनुराधा ने लिखा, क्या ब्राह्मणों के खिलाफ नफरत हिंदुओं को एकजुट कर रही है? क्या आरक्षण हिंदुओं को एकजुट कर रहा है? क्या जाति जनगणना हिंदुओं को एकजुट कर रही है? लेकिन जब ब्राह्मण खुद के लिए खड़े होने का फैसला करते हैं, तो अचानक हिंदू एकता खतरे में पड़ जाती है।"

बता दें कि #BrahminGenes के मुद्दे पर सोशल मीडिया दो हिस्सों में बंटा हुआ है। एक तरफ जहां यूजर्स अनुराधा के बयान की आलोचना कर रहे हैं। वहीं, दूसरे तरफ लोगों ने आरक्षण की बहस छेड़ दी है।

