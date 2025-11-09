रण में तीनों सेनाओं ने किया ब्रह्मशिरा अभ्यास, 'त्रिशूल' की ताकत देख कांपा दुश्मन मुल्क
भारतीय सेना ने रण और क्रीक सेक्टर में 'ब्रह्मशिरा' अभ्यास किया, जिसमें तीनों सेनाओं, तटरक्षक बल और बीएसएफ ने भाग लिया। इस अभ्यास का उद्देश्य भूमि, जल और वायु में एकीकृत क्षमताओं का प्रदर्शन करना था। सेना के अनुसार, यह अभ्यास संयुक्त कार्य बलों और आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके किया गया, जो भारतीय सेना के परिवर्तन दशक को दर्शाता है।
सेना के अतिरिक्त लोक सूचना महानिदेशालय ने इस संबंध में सोशल मीडिया साइट एक्स पर वीडियो शेयर किया।
Exercise BrahmaShira— ADG PI - INDIAN ARMY (@adgpi) November 9, 2025
As part of the #TriServices Exercise #Trishul, the #IndianArmy conducted Exercise #BrahmaShira in the Rann and Creek Sector, bringing together the three services, #IndianCoastGuard and #BSF in seamless coordination with civil administration to validate… pic.twitter.com/DzfDleZ7zn
सेना के अतिरिक्त लोक सूचना महानिदेशालय ने वीडियो के कैप्शन में लिखा, 'भारतीय सेना ने रण और क्रीक सेक्टर में ब्रह्मशिरा अभ्यास किया, जिसमें तीनों सेनाओं, भारतीय तटरक्षक बल और BSF को नागरिक प्रशासन के साथ निर्बाध समन्वय में एक साथ लाया गया ताकि भूमि, जल और वायु सेना में एकीकृत क्षमताओं को प्रमाणित किया जा सके।'
पोस्ट में आगे कहा गया, 'भारतीय सेना के परिवर्तन दशक को मूर्त रूप देते हुए, यह अभ्यास संयुक्त कार्य बलों, एक अत्याधुनिक संयुक्त नियंत्रण केंद्र और बहु-क्षेत्रीय अभियानों को बनाए रखने के लिए मजबूत परिचालनात्मक बुनियादी ढांचे को एकीकृत करता है। यह नई संरचनाओं, उन्नत तकनीकों और अनुकूली युद्ध क्षमताओं को भी प्रमाणित करता है।'
