रण में तीनों सेनाओं ने किया ब्रह्मशिरा अभ्यास, 'त्रिशूल' की ताकत देख कांपा दुश्मन मुल्क

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश की तीनों सेनाओं ने रण और क्रीक सेक्टर में ब्रह्मशिरा अभ्यास किया। इस अभ्यास में थलसेना, नौसेना और वायुसेना के साथ भारतीय तटरक्षक बल और सीमा सुरक्षा बल भी शामिल हुए।

सेना के अतिरिक्त लोक सूचना महानिदेशालय ने इस संबंध में सोशल मीडिया साइट एक्स पर वीडियो शेयर किया।

Exercise BrahmaShira



As part of the #TriServices Exercise #Trishul, the #IndianArmy conducted Exercise #BrahmaShira in the Rann and Creek Sector, bringing together the three services, #IndianCoastGuard and #BSF in seamless coordination with civil administration to validate… pic.twitter.com/DzfDleZ7zn — ADG PI - INDIAN ARMY (@adgpi) November 9, 2025

सेना के अतिरिक्त लोक सूचना महानिदेशालय ने वीडियो के कैप्शन में लिखा, 'भारतीय सेना ने रण और क्रीक सेक्टर में ब्रह्मशिरा अभ्यास किया, जिसमें तीनों सेनाओं, भारतीय तटरक्षक बल और BSF को नागरिक प्रशासन के साथ निर्बाध समन्वय में एक साथ लाया गया ताकि भूमि, जल और वायु सेना में एकीकृत क्षमताओं को प्रमाणित किया जा सके।'

पोस्ट में आगे कहा गया, 'भारतीय सेना के परिवर्तन दशक को मूर्त रूप देते हुए, यह अभ्यास संयुक्त कार्य बलों, एक अत्याधुनिक संयुक्त नियंत्रण केंद्र और बहु-क्षेत्रीय अभियानों को बनाए रखने के लिए मजबूत परिचालनात्मक बुनियादी ढांचे को एकीकृत करता है। यह नई संरचनाओं, उन्नत तकनीकों और अनुकूली युद्ध क्षमताओं को भी प्रमाणित करता है।'