दुबई से हैदराबाद आ रही फ्लाइट को बम की धमकी, एयरपोर्ट को ईमेल मिलने के बाद मचा हड़कंप

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शुक्रवार को दुबई से हैदराबाद आ रही अमीरात एयरलाइंस की एक उड़ान में बम होने की धमकी मिली। विमान के उतरने के बाद मानक सुरक्षा प्रोटोकाल लागू किया गया। हवाई अड्डे के सूत्रों ने बताया कि उड़ान EK526 सुबह 8.30 बजे सुरक्षित उतर गई। पांच दिसंबर को हैदराबाद हवाई अड्डे के ग्राहक सहायता ईमेल आईडी पर सुबह 7.30 बजे दुबई से हैदराबाद आ रही उड़ान ईके526 के लिए बम की धमकी वाला ईमेल प्राप्त हुआ।

दुबई-हैदराबाद उड़ान में बम की धमकी विमान ने सुबह 3.51 बजे दुबई से उड़ान भरी। वह सुबह 8.30 बजे हैदराबाद पहुंची। उसके उतरने के बाद मानक सुरक्षा प्रोटोकाल लागू किया गया। इसमें विमान को अलग रखना, सामान और यात्रियों की जांच, दमकल गाडि़यों को तैयार रखना और खोजी कुत्तों का प्रयोग शामिल था।