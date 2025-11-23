बम की धमकी के बाद हैदराबाद जा रही फ्लाइट मुंबई डायवर्ट, सुरक्षित उतारा गया विमान
बहरीन से हैदराबाद जा रही एक उड़ान को बम की धमकी मिलने के बाद मुंबई की ओर मोड़ा गया। विमान सुरक्षित रूप से उतरा और जाँच के बाद धमकी झूठी निकली। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गईं थी।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आरजीआइ हवाई अड्डे को रविवार को बहरीन से हैदराबाद जा रही एक उड़ान में बम होने की धमकी मिली, जिसके बाद विमान को मुंबई डायवर्ट कर दिया गया। यह विमान वहां सुरक्षित उतर गया।
अधिकारी ने कहा कि धमकी एक अफवाह निकली। हवाई अड्डे के अधिकारियों द्वारा इस संबंध में दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि हवाई अड्डे को मिले धमकी भरे ईमेल में दावा किया गया था कि बहरीन से हैदराबाद आ रही उड़ान में बम रखा गया है।
अधिकारी ने कहा, ''डायवर्ट किए जाने के बाद जब वह मुंबई में उतरी और सुरक्षा जांच की गई तो कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। बम की धमकी अफवाह थी।
