Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बम की धमकी के बाद हैदराबाद जा रही फ्लाइट मुंबई डायवर्ट, सुरक्षित उतारा गया विमान

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 08:29 PM (IST)

    बहरीन से हैदराबाद जा रही एक उड़ान को बम की धमकी मिलने के बाद मुंबई की ओर मोड़ा गया। विमान सुरक्षित रूप से उतरा और जाँच के बाद धमकी झूठी निकली। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गईं थी।

    prefferd source google
    Hero Image

    बम की धमकी के बाद हैदराबाद जा रही फ्लाइट मुंबई डायवर्ट (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आरजीआइ हवाई अड्डे को रविवार को बहरीन से हैदराबाद जा रही एक उड़ान में बम होने की धमकी मिली, जिसके बाद विमान को मुंबई डायवर्ट कर दिया गया। यह विमान वहां सुरक्षित उतर गया।

    अधिकारी ने कहा कि धमकी एक अफवाह निकली। हवाई अड्डे के अधिकारियों द्वारा इस संबंध में दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि हवाई अड्डे को मिले धमकी भरे ईमेल में दावा किया गया था कि बहरीन से हैदराबाद आ रही उड़ान में बम रखा गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अधिकारी ने कहा, ''डायवर्ट किए जाने के बाद जब वह मुंबई में उतरी और सुरक्षा जांच की गई तो कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। बम की धमकी अफवाह थी।

    'बहुत जल्द बदलेंगी सीमाएं, भारत को वापस मिलेगा सिंध', राजनाथ सिंह ने कर दिया खुलासा