बम की धमकी के बाद हैदराबाद जा रही फ्लाइट मुंबई डायवर्ट, सुरक्षित उतारा गया विमान

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आरजीआइ हवाई अड्डे को रविवार को बहरीन से हैदराबाद जा रही एक उड़ान में बम होने की धमकी मिली, जिसके बाद विमान को मुंबई डायवर्ट कर दिया गया। यह विमान वहां सुरक्षित उतर गया।

अधिकारी ने कहा कि धमकी एक अफवाह निकली। हवाई अड्डे के अधिकारियों द्वारा इस संबंध में दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि हवाई अड्डे को मिले धमकी भरे ईमेल में दावा किया गया था कि बहरीन से हैदराबाद आ रही उड़ान में बम रखा गया है।