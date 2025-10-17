Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    बंगाल में एसआइआर को लेकर बीएलओ को मिल रहीं धमकियां, पत्र लिख केंद्रीय बलों की सुरक्षा की मांग की

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 02:58 AM (IST)

     बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) की प्रक्रिया अभी शुरू भी नहीं हुई और इस काम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहे बूथ स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) को धमकियां मिलनी शुरू हो गई हैं। बीएलओ के एक वर्ग ने इलेक्टोरल वर्कर्स यूनिटी फोरम के बैनर तले बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ) मनोज अग्रवाल को पत्र लिखकर इसकी शिकायत की है। 

    prefferd source google
    Hero Image

    बंगाल में एसआइआर को लेकर बीएलओ को मिल रहीं धमकियां (सांकेतिक तस्वीर)

    राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) की प्रक्रिया अभी शुरू भी नहीं हुई और इस काम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहे बूथ स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) को धमकियां मिलनी शुरू हो गई हैं। बीएलओ के एक वर्ग ने इलेक्टोरल वर्कर्स यूनिटी फोरम के बैनर तले बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ) मनोज अग्रवाल को पत्र लिखकर इसकी शिकायत की है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    फर्जी लोगों के नाम शामिल कराने के लिए धमकाया जा रहा

    उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में फर्जी लोगों के नाम शामिल कराने के लिए उन्हें धमकाया जा रहा है। बीएलओ ने सीईओ से एसआइआर के काम के लिए उन्हें केंद्रीय बलों की सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की है।

    मालूम हो कि बीएलओ का काम घर-घर जाकर लोगों को एसआइआर के तहत मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए भरने को फार्म देना है।

    बंदूक दिखाकर धमकाए जाने की शिकायत दर्ज

    एक बीएलओ ने कहा कि कुछ लोगों ने उन्हें धमकाते हुए कहा है कि उनके पास आधार कार्ड हैं। उसी के आधार पर उनका नाम नई मतदाता सूची में शामिल करना होगा। कुछ बीएलओ ने बंदूक दिखाकर धमकाए जाने तो कुछ ने पैसों का लालच दिए जाने की बात कही है।

    सीईओ सूत्रों से पता चला है कि कोलकाता के कसबा, गुलशन कालोनी व खिदिरपुर जैसे इलाकों से बीएलओ को धमकियां मिल रही हैं। इस बारे में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री व बंगाल भाजपा के पूर्व अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा-हमने पहले ही इसकी आशंका जता दी थी।

    धमकियों ने बीएलओ की चिंता बढ़ा दी है

    मालूम हो कि चुनाव आयोग ने कड़े शब्दों में कहा है कि मतदाता सूची में एक भी फर्जी नाम शामिल होने पर उक्त काम से संबंधित बीएलओ के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में इस तरह की धमकियों ने बीएलओ की चिंता बढ़ा दी है।