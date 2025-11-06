Language
    ममता बनर्जी के आवास पर पहुंचे बीएलओ, टीएमसी सुप्रीमो ने खुद लिया अपना गणना फार्म

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 07:32 AM (IST)

    बंगाल में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) शुरू होने के दिन ही मंगलवार को कोलकाता की सड़कों पर उतरकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पैदल मार्च करते हुए विरोध किया था। अब बुधवार को चुनाव आयोग के बूथ स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) उनके कालीघाट स्थित आवास पर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने खुद बीएलओ से एसआइआर के लिए गणना फार्म लिया। 

    Hero Image

    ममता बनर्जी के आवास पर पहुंचे बीएलओ, टीएमसी सुप्रीमो ने खुद लिया अपना गणना फार्म (फोटो- पीटीआई)

    राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। बंगाल में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) शुरू होने के दिन ही मंगलवार को कोलकाता की सड़कों पर उतरकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पैदल मार्च करते हुए विरोध किया था।

    मुख्यमंत्री ने खुद बीएलओ से एसआइआर के लिए गणना फार्म लिया

    अब बुधवार को चुनाव आयोग के बूथ स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) उनके कालीघाट स्थित आवास पर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने खुद बीएलओ से एसआइआर के लिए गणना फार्म लिया।

    मुख्यमंत्री ने बीएलओ को कहा कि फार्म भरे जाने के बाद, उनका कार्यालय उन्हें फोन करके सूचित करेगा। बीएलओ को मुख्यमंत्री तक पहुंचने के लिए नियमों का पालन करना पड़ा।

    मुख्यमंत्री आवास गए बीएलओ अमित कुमार राय वर्तमान में बंगाल सरकार में नागरिक सुरक्षा विभाग के कर्मचारी हैं।

    आयोग की विशेष टीम आज से उत्तर बंगाल में करेगी बैठक

    भारत के चुनाव आयोग की तीन सदस्यीय विशेष टीम एसआइआर की देखरेख के लिए गुरुवार से उत्तर बंगाल में वहां के अधिकारियों के साथ बैठक करेगी।

    उप चुनाव आयुक्त ज्ञानेश भारती, प्रमुख सचिव एसबी जोशी और उप सचिव अभिनव अग्रवाल के नेतृत्व में टीम कूचबिहार, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग जिलों में एसआइआर को लेकर बैठक करेगी।

    अब तक 84 लाख से अधिक गणना फार्म वितरित

    बंगाल में एसआइआर के तहत राज्य भर में घर-घर जाकर 80,000 से अधिक बूथ-स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) ने बुधवार शाम चार बजे तक 84 लाख से अधिक गणना फार्म वितरित कर दिया। यह जानकारी बुधवार की शाम को चुनाव आयोग की ओर से दी गई है।

