ऊंट पर सवार होकर वोटर्स को ढूंढ रहे BLO, रेगिस्तानी इलाकों में चुनौती बन रहा SIR

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्यक्रम के दौरान सुदूर रेगिस्तानी इलाके बाड़मेर में बीएलओ ऊंट पर सवार हो मतदाताओं के घर पहुंचकर उनका सत्यापन कर रहे हैं।

दरअसल यह रेगिस्तानी इलाका है, यहां पैदल चलना मुश्किल होता है, साथ ही इन इलाकों में घर काफी दूर-दूर बने हुए हैं। इन जगहों पर पहुंच पाना बीएलओ और उपखंड अधिकारी के लिए एक चुनौती है।

बाड़मेर में ऊंटों पर बीएलओ

आलम यह है कि यहां पहुंचने के बाद इन जगहों पर रेगिस्तान टीलों में ही बीएलओ को रात्रि विश्राम भी करना पड़ रहा है जिससे आयोग की तय टाइमलाइन में काम पूरा हो सके। बाड़मेर जिले के उपखंड अधिकारी बद्रीराम बिश्नोई भी खुद इस काम में जुटे हुए हैं।