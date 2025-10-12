भोपाल एम्स: महाराष्ट्र में बेचा गया चोरी का ब्लड प्लाज्मा, दो गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भोपाल एम्स से चोरी हो रहे ब्लड प्लाज्मा की अंतरराज्यीय कालाबाजारी का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस जांच में पता चला है कि एक गिरोह ने अब तक 1150 यूनिट प्लाज्मा चोरी कर महाराष्ट्र के नासिक और औरंगाबाद में स्थित दो निजी प्रयोगशालाओं को बेचा है। इन प्रयोगशालाओं में प्लाज्मा का उपयोग कर बायोमेडिकल दवाएं बनाई जा रही थीं।

पुलिस ने नासिक और औरंगाबाद में प्रयोगशालाओं के संचालकों को गिरफ्तार किया है।पुलिस के अनुसार, गिरोह का सरगना लक्की पाठक पहले ही पकड़ा जा चुका है। उसका भाई दीपक पाठक इस रैकेट का प्रमुख सप्लायर है। दीपक ने पूछताछ में बताया कि वह औरंगाबाद के करण चौहान और नासिक के श्याम देशमुख को चोरी किया गया प्लाज्मा बेचता था।

भोपाल एम्स से प्लाज्मा की चोरी पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ की, जिससे स्पष्ट हुआ कि चोरी का प्लाज्मा उनकी प्रयोगशालाओं में इम्यूनोग्लोबुलिन, क्लाटिंग फैक्टर, एल्ब्युमिन, और प्रोथ्रोम्बिन काम्प्लेक्स जैसी दवाओं में परिवर्तित किया जा रहा था। ये दवाएं अस्पतालों और फार्मा एजेंसियों को महंगे दामों पर बेची जाती थीं।पुलिस ने आरोपितों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया है।