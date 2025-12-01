SIR को लेकर BLO का हंगामा, सुवेंदु को देखते लगाया गो बैक के नारे
ब्लॉक लेवल ऑफिसरों (बीएलओ) ने एसआईआर के विरोध में प्रदर्शन किया। सुवेंदु अधिकारी के वहां पहुंचने पर प्रदर्शनकारियों ने 'गो बैक' के नारे लगाए, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। बीएलओ का हंगामा एसआईआर को लेकर था, जिसके कारण स्थिति गंभीर हो गई।
राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण(एसआइआर) को लेकर मचे घमासान के बीच बूथ लेवल अधिकारियों(बीएलओ) का प्रदर्शन गरमाता जा रहा है। सोमवार को बीएलओ कोलकाता में राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी(सीईओ) आफिस के निकट फिर पहुंच गए और बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की। प्रदर्शनकारी बीएलओ ने ज्ञापन देने पहुंचे नेता प्रतिपक्ष व भाजपा विधायक सुवेंदु अधिकारी के खिलाफ गो बैक के नारे भी लगाए।
इस प्रदर्शन में तृणमूल समर्थित बीएलओ अधिकार रक्षा समिति भी शामिल रही। इस बीच नेता प्रतिपक्ष ने तृणमूल पर बीएलओ को भड़काने और उनके जरिये वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करने के आरोप लगाए हैं। भाजपा का कहना है कि वह गड़बड़ियों की शिकायत चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार से करेगी और राज्य में आने की भी मांग करेगी। इस प्रदर्शन के दौरान ही सुवेंदु और कई विधायक चुनाव आयोग के अधिकारियों के साथ तय मीटिंग के लिए पहुंचे।
कमेटी के सदस्य बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) के लिए बेहतर काम करने की स्थिति की मांग को लेकर पिछले कुछ दिनों से सीईओ कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, रविवार दोपहर के आसपास उन्होंने अपना आंदोलन तेज कर दिया।
नेता प्रतिपक्ष के दौरे से पहले पुलिस ने इलाके को घेर लिया था, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की और भाजपा प्रतिनिधिमंडल को निशाना बनाते हुए 'गो बैक' के नारे लगाए। धरने पर बैठे प्रदर्शनकारियों का कहना है कि शुरुआत में कम संख्या में बीएलओ ने प्रदर्शन में भागीदारी की, लेकिन अब धरने में अतिरिक्त समर्थक जुट गए और सीईओ कार्यालय के बाहर एकत्र हुए भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ तीखी बहस शुरू हो गई।
