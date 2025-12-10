कोलकाता: खरदह में बीएलओ के घर पर हमला, पुलिस जांच जारी

राज्य ब्यूरो, कोलकाता : बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के खरदह इलाके में उपद्रवियों ने एक बूथ स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) के घर पर पत्थर फेंके जिसके कारण मकान का एक दरवाजा क्षतिग्रस्त हो गया और खिड़कियों के शीशे टूट गए। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी।

पुलिस के मुताबिक, सोमवार रात को जब यह घटना हुई तब बीएलओ मानब चंद्र घर पर अकेले थे जिसके बाद उन्होंने मंगलवार को इस मामले में खरदह थाने में शिकायत दर्ज कराई। मानब चंद्र उत्तर 24 परगना जिले के खरदह में बूथ संख्या 43 के बीएलओ हैं। पुलिस ने बताया कि घटना की जांच करने के लिए बुधवार को पुलिस की एक टीम चंद्र के आवास पर पहुंची और मामले में जांच जारी है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है लेकिन अधिकारी हमले में शामिल लोगों की पहचान करने के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहे हैं।