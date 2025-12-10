Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कोलकाता: खरदह में बीएलओ के घर पर हमला, पुलिस जांच जारी

    By Jagran News Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 07:06 PM (IST)

    पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के खरदह इलाके में उपद्रवियों ने एक बीएलओ के घर पर पत्थर फेंके। घटना में दरवाजे क्षतिग्रस्त हो गए और खिड़कियों के श ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    बीएलओ ने खरदह थाने में दर्ज कराई शिकायत। (फाइल)

    राज्य ब्यूरो, कोलकाता : बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के खरदह इलाके में उपद्रवियों ने एक बूथ स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) के घर पर पत्थर फेंके जिसके कारण मकान का एक दरवाजा क्षतिग्रस्त हो गया और खिड़कियों के शीशे टूट गए। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस के मुताबिक, सोमवार रात को जब यह घटना हुई तब बीएलओ मानब चंद्र घर पर अकेले थे जिसके बाद उन्होंने मंगलवार को इस मामले में खरदह थाने में शिकायत दर्ज कराई।

    मानब चंद्र उत्तर 24 परगना जिले के खरदह में बूथ संख्या 43 के बीएलओ हैं। पुलिस ने बताया कि घटना की जांच करने के लिए बुधवार को पुलिस की एक टीम चंद्र के आवास पर पहुंची और मामले में जांच जारी है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है लेकिन अधिकारी हमले में शामिल लोगों की पहचान करने के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहे हैं।

    बीएलओ चंद्र ने बताया कि उन्हें हमलावरों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। चंद्र ने दावा किया कि वह बूथ नंबर 43 के लिए सरकारी नियमों और निर्वाचन आयोग के दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन कर रहे हैं।

    बंगाल में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) चार नवंबर को जनगणना प्रपत्रों के वितरण के साथ शुरू किया गया जो कि 11 दिसंबर तक राज्य में जारी रहेगा।