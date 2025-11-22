बंगाल में भाजपा की महिला कार्यकर्ता की पिटाई कर छत से धक्का दिया, हालत गंभीर

राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता : बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के रायदीघी में भाजपा की एक महिला कार्यकर्ता की कथित तौर पर पिटाई के बाद एक मंजिला निर्माणाधीन मकान की छत नीचे धकेल दिया गया। पुलिस सूत्रों ने शनिवार को बताया कि घटना में महिला बुरी तरह घायल हो गईं। जिले के एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि महिला का एक स्थानीय अस्पताल में इलाज जारी है और उसकी हालत गंभीर बनी हुई है।

शुक्रवार को हुई यह घटना रायदीघी के देबीपुर (तेंतुलबेरिया बूथ) की बताई जा रही है। इस घटना को लेकर इलाके में राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। भाजपा ने दावा किया कि महिला उसकी पार्टी से जुड़ी हुई है और उसे सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के एक गुंडे ने घर की छत से धक्का दे दिया।

तृणमूल ने भाजपा के आरोपों को किया खारिज हालांकि राज्य में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस ने भाजपा द्वारा लगाए गए आरोप को सिरे से खारिज किया है। तृणमूल ने दावा किया कि घटना दो पड़ोसियों के बीच हुई कहासुनी का परिणाम है और भाजपा इस घटना का राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रही है।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि राज्य-प्रायोजित एक परियोजना के तहत छत निर्माण को लेकर मंगला हलदर का दूसरे परिवार के सदस्यों के साथ झगड़ा हुआ था। मुख्य आरोपी तन्मय पाइक की तलाश जारी- पुलिस अधिकारी ने कहा कि हम घटना की जांच कर रहे हैं और मुख्य आरोपित तन्मय पाइक की तलाश जारी है। उन्होंने कहा कि महिला के चोट से उबरने के बाद पुलिस उससे पूछताछ करेगी ताकि घटनाओं की कड़ियों को जोड़ा जा सके। प्रदेश भाजपा ने अपने एक्स हैंडल पर घटना का एक वीडियो साझा करके तृणमूल को घेरा। हालांकि दैनिक जागरण इस वीडियो की प्रामाणिकता की जांच नहीं की है।

महिला कार्यकर्ता पर तृणमूल के गुंडों ने किया हमला- भाजपा भाजपा ने दावा किया कि भाजपा की महिला कार्यकर्ता ने अपनी ही जमीन पर बने एक अवैध पार्टी कार्यालय का विरोध किया जिसके बाद तृणमूल के गुंडे ने उन पर हमला किया और उसकी ही छत से धक्का दे दिया।