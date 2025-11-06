Language
    7 नवंबर को राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम' के 150 साल पूरे, भाजपा आयोजित करेगी विशेष कार्यक्रम

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 07:19 AM (IST)

    राष्ट्रीय गीत के 150 वर्ष पूरे होनेके उपलक्ष्य में देश भर में 150 महत्वपूर्ण स्थानों पर आयोजित कार्यक्रमों में सामूहिक रूप से वंदेमातरम गाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सात नवंबर को दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में ऐसे ही एक कार्यक्रम में भाग लेंगे।

    भाजपा सात नवंबर को 'वंदे मातरम' के 150 वर्ष पूरे होने का मनाएगी जश्न (फोटो- पीटीआई)

    पीटीआई, नई दिल्ली। राष्ट्रीय गीत के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देश भर में 150 महत्वपूर्ण स्थानों पर आयोजित कार्यक्रमों में सामूहिक रूप से वंदे मातरम गाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सात नवंबर को दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में ऐसे ही एक कार्यक्रम में भाग लेंगे।

    भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने बुधवार को पार्टी मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी इस उपलब्धि को उत्सव के रूप में मनाने की योजना बना रही है।

    चुघ ने कहा कि इस अवसर को मनाने के लिए सात नवंबर से 26 नवंबर (संविधान दिवस) तक देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सात नवंबर को 150 महत्वपूर्ण स्थानों पर वंदे मातरम गाया जाएगा, जिसके बाद स्वदेशी उत्पादों के उपयोग की शपथ ली जाएगी।

    भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने आइजी स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के शामिल होने की जानकारी साझा की। गुरुग्राम में मीडियाकर्मियों से बातचीत करते हुए धनखड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में वंदे मातरम गीत के गायन में भाग लेंगे।