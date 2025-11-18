कांग्रेस का 40 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ सकती है BJP, अमित मालवीय ने किस बात पर कहा ऐसा? 

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बिहार विधानसभा के चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की प्रचंड जीत के बाद देशभर में भारतीय जनता पार्टी के पास सर्वाधिक 1654 विधायक हो गए हैं। पिछले कुछ साल में भाजपा ने देशभर के अलग-अलग राज्यों में विधायकों की जीत के साथ अपनी स्थिति को लगातार मजबूत किया है। भाजपा के आइटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने सोमवार को एक्स पर लिखा कि राज्य विधानसभाओं में भाजपा का प्रदर्शन अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है और इसमें लगातार बढ़ोतरी जारी है।

दो साल में विधायक की संख्या हो सकती है 1800 के पार मालवीय के अनुसार, अगले दो साल में भाजपा विधायकों की कुल संख्या 1800 को पार कर सकती है। 1985 में कांग्रेस के थे सबसे ज्यादा 2018 विधायकमालवीय ने बताया कि कांग्रेस 1985 में लगभग 2,018 विधायकों के अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थी। इसके पीछे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या से उपजी भारी सहानुभूति लहर जिम्मेदार थी।