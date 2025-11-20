आतंकियों को 'भटके युवा' बताने वाले बयान पर भड़की बीजेपी, कांग्रेस और पीडीपी नेताओं पर बोला तीखा हमला

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली कार धमाके में आत्मघाती हमलावर डाक्टर उमर के बहुप्रसारित वीडियो पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती के बयान पर भाजपा ने तीखी टिप्पणी की है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता मुख्तार अब्बास नकवी ने प्रतिक्रिया में कहा कि जब भी आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, तो कुछ लोगों की बेचैनी और तकलीफ जाहिर होने लगती है। वहीं प्रतुल देव शाह ने कहा कि दोनों नेताओं को अपने बयानों के लिए शर्मसार महसूस करना चाहिए और भटके युवाओं को सही राह दिखाने के लिए उन्हें पाकिस्तान ले जाना चाहिए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इमरान मसूद ने बताया 'भटका हुआ युवा' बता दें कि इमरान मसूद ने आत्मघाती हमले को इस्लाम में हराम बताते हुए कहा था कि डाक्टर उमर भटका हुआ युवा था। वहीं इल्तिजा मुफ्ती ने इसे कश्मीरियों के दमन और अलगाव की प्रतिक्रिया माना था। उन्होंने चेताया था कि ये दृश्य व्यापक सामाजिक विखंडन की ओर इशारा करते हैं, जिसे लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है।

भाजपा का नेताओं के बयान पर तीखा हमला भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता मुख्तार अब्बास नकवी ने बयानों पर प्रतिक्रिया में कहा कि पाकिस्तान में कुछ ऐसे छद्म समूह हैं, जो लगातार पाकिस्तान और पाक प्रायोजित आतंकवाद से जुड़े हुए हैं। जब भी आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, तो उनकी बेचैनी और तकलीफ जाहिर होने लगती है। जब भी कराची में कोई संकट आता है, तो यहां के लोग भी घायल और बेचैन दिखाई देते हैं।

इसलिए वे हमेशा एकमत रहते हैं। वहीं भाजपा के एक अन्य नेता प्रतुल शाह देव ने बयानों की निंदा करते हुए कहा कि दोनों ही नेताओं को शर्मसार महसूस करना चाहिए। वह एक आतंकवादी है, न कि कोई भटका हुआ युवा। अगर आप उन्हें सही राह दिखाना चाहते हैं तो ऐसे लोगों को पाकिस्तान ले जाना चाहिए।