    'आतंकवादी बचाओ गैंग एक्टिव हो गया है', इमरान मसूद के बयान पर भड़की भाजपा; कांग्रेस को जमकर लताड़ा

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 06:25 PM (IST)

    दिल्ली में लाल किले के पास हुए विस्फोट पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के बयान की भाजपा ने आलोचना की है। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने मसूद पर आतंकवादियों का बचाव करने का आरोप लगाया। मसूद ने विस्फोट में शामिल लोगों को गुमराह बताया था, जिस पर भाजपा ने कड़ी आपत्ति जताई। भाजपा ने विपक्ष पर आतंकवादियों का समर्थन करने का आरोप लगाया है।

    कांग्रेस नेता इमरान मसूद पर भाजपा का हमला।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली में लाल किले के पास हुए कार बम विस्फोट मामले पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद द्वारा की गई टिप्पणी पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कड़ी आलोचना की और आतंकवादियों का बचाव करने का आरोप लगाया।

    पूनावाला ने कहा कि एक वीडियो में दिल्ली विस्फोट का मास्टरमाइंड आत्मघाती बम विस्फोट को सही ठहरा रहा है। दूसरी ओर आतंक के एक चतुर चिकित्सक की तरह कांग्रेस सांसद इमरान मसूद कह रहे हैं कि ये लोग गुमराह युवा हैं। एक पूरा पारिस्थितिकी तंत्र 'राष्ट्रीय नीति' पर 'वोट बैंक नीति' को प्राथमिकता देता है।

    'आतंकवादी बचाओ गैंग एक्टिव हो गया है'

    उन्होंने आगे कहा कि जब से यह आतंकवादी हमला हुआ है, तब से विपक्ष के कई नेता आतंकवादियों का बचाव करने में जुट गए हैं। चाहे वह महबूबा मुफ्ती हों, हुसैन दलवई हों, अबू आजमी हों, इमरान मसूद हों या अनुमा आचार्य हों। ऐसा लगता है कि तुष्टिकरण के नाम पर 'आतंकवादी बचाओ गैंग' एक बार फिर सक्रिय हो गया है। यह कोई नई बात नहीं है; यह उनकी पुरानी रणनीति बन गई है। कांग्रेस का हाथ हमेशा आतंकवादियों के साथ है। इंडी गठबंधन का हाथ हमेशा आतंकवादियों के साथ है। हम आज इसका सबूत देख सकते हैं।

    इमरान मसूद ने बयान का बचाव किया

    विस्फोट और आरोपियों की भूमिका पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि ये गुमराह लोग हैं। इन गुमराह लोगों के शब्द इस्लाम की तस्वीर पेश नहीं कर सकते। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस्लाम में आत्मघाती बम विस्फोट की अनुमति नहीं है और उमर उन नबी के कृत्यों की निंदा करते हुए जोर देकर कहा कि इस तरह की हरकतें देश के खिलाफ हैं और धर्म को गलत तरीके से पेश करती हैं। हमारा धर्म हमें अपने देश से प्यार करना सिखाता है। इसका इस्लाम से कोई लेना-देना नहीं है।

    तीन राज्यों में फैला सफेदपोश आतंकी मॉड्यूल

    डीएनए परीक्षण के माध्यम से विस्फोट में इस्तेमाल की गई i20 कार के उमर द्वारा चलाए जाने की पुष्टि हुई। यह हमला अधिकारियों द्वारा फरीदाबाद में 2,900 किलोग्राम विस्फोटक जब्त करने और तीन डॉक्टरों को गिरफ्तार करने के कुछ ही घंटों बाद हुआ। शुरुआती जांच से संकेत मिलता है कि यह आतंकी मॉड्यूल कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में सक्रिय है।

