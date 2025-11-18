'आतंकवादी बचाओ गैंग एक्टिव हो गया है', इमरान मसूद के बयान पर भड़की भाजपा; कांग्रेस को जमकर लताड़ा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली में लाल किले के पास हुए कार बम विस्फोट मामले पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद द्वारा की गई टिप्पणी पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कड़ी आलोचना की और आतंकवादियों का बचाव करने का आरोप लगाया।

पूनावाला ने कहा कि एक वीडियो में दिल्ली विस्फोट का मास्टरमाइंड आत्मघाती बम विस्फोट को सही ठहरा रहा है। दूसरी ओर आतंक के एक चतुर चिकित्सक की तरह कांग्रेस सांसद इमरान मसूद कह रहे हैं कि ये लोग गुमराह युवा हैं। एक पूरा पारिस्थितिकी तंत्र 'राष्ट्रीय नीति' पर 'वोट बैंक नीति' को प्राथमिकता देता है।

'आतंकवादी बचाओ गैंग एक्टिव हो गया है' उन्होंने आगे कहा कि जब से यह आतंकवादी हमला हुआ है, तब से विपक्ष के कई नेता आतंकवादियों का बचाव करने में जुट गए हैं। चाहे वह महबूबा मुफ्ती हों, हुसैन दलवई हों, अबू आजमी हों, इमरान मसूद हों या अनुमा आचार्य हों। ऐसा लगता है कि तुष्टिकरण के नाम पर 'आतंकवादी बचाओ गैंग' एक बार फिर सक्रिय हो गया है। यह कोई नई बात नहीं है; यह उनकी पुरानी रणनीति बन गई है। कांग्रेस का हाथ हमेशा आतंकवादियों के साथ है। इंडी गठबंधन का हाथ हमेशा आतंकवादियों के साथ है। हम आज इसका सबूत देख सकते हैं।

इमरान मसूद ने बयान का बचाव किया विस्फोट और आरोपियों की भूमिका पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि ये गुमराह लोग हैं। इन गुमराह लोगों के शब्द इस्लाम की तस्वीर पेश नहीं कर सकते। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस्लाम में आत्मघाती बम विस्फोट की अनुमति नहीं है और उमर उन नबी के कृत्यों की निंदा करते हुए जोर देकर कहा कि इस तरह की हरकतें देश के खिलाफ हैं और धर्म को गलत तरीके से पेश करती हैं। हमारा धर्म हमें अपने देश से प्यार करना सिखाता है। इसका इस्लाम से कोई लेना-देना नहीं है।