रेवंत मंत्रिमंडल में अजहरुद्दीन को मंत्री बनाए जाने का भाजपा ने किया विरोध, चुनाव आयोग से की शिकायत

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भाजपा ने गुरुवार को तेलंगाना मुख्य निर्वाचन अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपकर पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन को राज्य मंत्रिमंडल में शामिल करने के प्रस्ताव का विरोध करते हुए आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बताया। हालांकि, आदर्श आचार संहिता पूरे राज्य में लागू नहीं होती।

भाजपा ने कहा कि उनके शामिल होने से जुबली हिल्स विधानसभा उपचुनाव पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन शुक्रवार को तेलंगाना मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में शपथ ले सकते हैं।

भाजपा का अजहरुद्दीन की नियुक्ति पर विरोध इस संबंध में सरकार, कांग्रेस पार्टी या क्रिकेटर से राजनेता बने अजहरुद्दीन की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। भाजपा द्वारा दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि यह प्रस्ताव क्षेत्र के मतदाताओं के एक वर्ग को लुभाने के दुर्भावनापूर्ण इरादे से किया गया था और चुनाव अधिकारी से इस घोषणा को वापस लेने के लिए तत्काल कार्रवाई करने की मांग की गई।

उपचुनाव पर प्रभाव का आरोप भाजपा ने कहा कि यह प्रस्ताव आगामी जुबली हिल्स उपचुनावों में मतदाताओं के एक वर्ग को लुभाने और उनके वोट हासिल करने के अलावा और कुछ नहीं है। इस स्तर पर यह प्रस्ताव आदर्श आचार संहिता का घोर उल्लंघन है। गौरतलब है कि अजहरुद्दीन ने 2023 में जुबली हिल्स क्षेत्र से चुनाव लड़ा था, लेकिन असफल रहे थे।

विक्रमार्क का भाजपा पर पलटवार तेलंगाना के उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने भाजपा पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वह राज्यपाल जुष्णु देव वर्मा पर कांग्रेस नेता मोहम्मद अजहरुद्दीन को मंत्री पद की शपथ न दिलाने का दबाव बना रही है। विक्रमार्क ने कहा कि भाजपा और बीआरएस ने मिलीभगत की है और भाजपा यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है कि जुबली हिल्स उपचुनाव में बीआरएस जीत जाए।