'कांग्रेस की पिछलग्गू नहीं बनना चाहतीं ममता', माइक बंद करने के दावे पर भाजपा ने समझाया सियासी गणित

सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी की कीमत पर बढ़त हासिल की। वरना कोई सोचे कि अखिलेश यादव अपनी खानदानी सीट कन्नौज में एक लाख 72 हजार से जीते हैं और राहुल गांधी रायबरेली से तीन लाख 90 हजार से जीते हैं। यहां तो कांग्रेस के विधायक और जिला पंचायत तक नहीं हैं। यही वजह है कि अखिलेश यादव कांग्रेस की बैठक में नहीं गए। मगर ममता बनर्जी की रैली में पहुंचे। सभी क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को खतरा समझ में आ रहा है।

सुंधाशु त्रिवेदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश चुनाव के परिणाम भविष्य में समाजवादी पार्टी के लिए बहुत परेशानी का सबब बनने वाले हैं। उन्होंने कहा कि यूपी के दो लड़कों में अब एक लड़का बड़का हो गया है। दो लड़के बराबर के नहीं रहे हैं। अब अखिलेश तय करें कि उनके लिए भविष्य में कहां-कहां से समस्या आने वाली है।

यह भी पढ़ें: 'सेफ खेलना छोड़िए, कॉमन सेंस का इस्तेमाल करें जज', जमानत याचिकाओं को लेकर ऐसा क्यों बोले CJI चंद्रचूड़

#WATCH | Lucknow, Uttar Pradesh: On the NITI Aayog meeting and West Bengal CM Mamata Banerjee's allegations, BJP MP Sudhanshu Trivedi says, "Competition is going on in the opposition right now. Mamata Banerjee arrived in Delhi because the Congress party had told the Chief… pic.twitter.com/zxONekjWJC— ANI (@ANI) July 28, 2024