    राजस्थान में भाजपा विधायक ने रामलीला आयोजक को मारी लात, कांग्रेस नेता के आने पर भड़के

    By Jagran News Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 02:45 AM (IST)

    राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर में महानवमी के अवसर पर आयोजित रामलीला कार्यक्रम के दौरान भाजपा विधायक गोपीचंद (गोपी) मीणा ने आयोजक प्रकाश गुजराती को लात मार दी। घटना को दर्शाता एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है जिसमें विधायक आयोजक से नाराज दिखाई दे रहे हैं और उन्हें हटाने का इशारा करते हुए पहले गाली-गलौज कर रहे हैं फिर लात भी मारते हैं।

    राजस्थान में भाजपा विधायक ने रामलीला आयोजक को मारी लात (फोटो- वीडियो ग्रैब)

     जागरण संवाददाता, उदयपुर। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर में महानवमी के अवसर पर आयोजित रामलीला कार्यक्रम के दौरान भाजपा विधायक गोपीचंद (गोपी) मीणा ने आयोजक प्रकाश गुजराती को लात मार दी।

    घटना को दर्शाता एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है जिसमें विधायक आयोजक से नाराज दिखाई दे रहे हैं और उन्हें हटाने का इशारा करते हुए पहले गाली-गलौज कर रहे हैं, फिर लात भी मारते हैं। इस संबंध में विधायक का पक्ष लेने की कोशिश की गई, पर उनका मोबाइल बंद मिला।

    आयोजक प्रकाश गुजराती ने कहा कि विधायक की हरकत से कार्यक्रम की व्यवस्था प्रभावित हुई। मंडल ने विधायक गोपीचंद मीणा और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव धीरज गुर्जर को एक साथ कार्यक्रम में आमंत्रित किया था। वीडियो और लोगों के बयानों के अनुसार, धीरज गुर्जर के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने पर विधायक गोपीचंद नाराज हो गए, यही विवाद की वजह बना।

    घटना एक अक्टूबर की बताई जा रही है, वीडियो शुक्रवार को सार्वजनिक हुआ। इससे पहले 27 अगस्त को भी विधायक गोपीचंद का एक और वीडियो प्रसारित हुआ था जिसमें उन्होंने गणेश उत्सव के दौरान ढोल वाले को लात मारी थी। बाद में विधायक ने कहा था कि उन्होंने सुरक्षा के मद्देनजर ऐसा किया था और ढोल वाला उनका कार्यकर्ता है।