राजस्थान में भाजपा विधायक ने रामलीला आयोजक को मारी लात, कांग्रेस नेता के आने पर भड़के

जागरण संवाददाता, उदयपुर। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर में महानवमी के अवसर पर आयोजित रामलीला कार्यक्रम के दौरान भाजपा विधायक गोपीचंद (गोपी) मीणा ने आयोजक प्रकाश गुजराती को लात मार दी। घटना को दर्शाता एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है जिसमें विधायक आयोजक से नाराज दिखाई दे रहे हैं और उन्हें हटाने का इशारा करते हुए पहले गाली-गलौज कर रहे हैं, फिर लात भी मारते हैं। इस संबंध में विधायक का पक्ष लेने की कोशिश की गई, पर उनका मोबाइल बंद मिला।

आयोजक प्रकाश गुजराती ने कहा कि विधायक की हरकत से कार्यक्रम की व्यवस्था प्रभावित हुई। मंडल ने विधायक गोपीचंद मीणा और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव धीरज गुर्जर को एक साथ कार्यक्रम में आमंत्रित किया था। वीडियो और लोगों के बयानों के अनुसार, धीरज गुर्जर के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने पर विधायक गोपीचंद नाराज हो गए, यही विवाद की वजह बना।