बंगाल में भाजपा विधायक पर हमला, बाढ़ राहत वितरण के दौरान तृणमूल समर्थकों से हुई झड़प

उत्तर बंगाल में भाजपा विधायक मनोज कुमार ओरांव पर तृणमूल कांग्रेस समर्थकों ने बाढ़ राहत सामग्री बांटने के दौरान हमला किया जिसमें विधायक और उनके सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। उनकी गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। भाजपा ने इसे सुनियोजित हमला बताया है जबकि तृणमूल ने इसे स्थानीय लोगों का रोष कहा। इससे पहले भाजपा सांसद खगेन मुर्मु और विधायक शंकर घोष पर भी हमला हुआ था।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर बंगाल में लगातार दूसरे दिन भाजपा विधायक पर तृणमूल कांग्रेस समर्थकों ने हमला कर दिया। अलीपुरद्वार जिले कुमारग्राम विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक मनोज कुमार ओरांव पर बाढ़ राहत सामग्री बांटने के दौरान उनके साथ मारपीट की गई।

हमले में विधायक के साथ उनकी सुरक्षा में लगे केंद्रीय बल के दो जवान भी घायल हो गए हैं। विधायक की दोनों गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की गई है। भाजपा ने इसे सुनियोजित हमला बताया है, जबकि तृणमूल ने इसे स्थानीय लोगों का रोष कहा। एक दिन पहले ही उत्तर मालदा के भाजपा सांसद खगेन मुर्मु और सिलीगुड़ी के विधायक शंकर घोष पर जलपाईगुड़ी के नागराकाटा में ऐसे ही मारपीट की गई थी। दोनों की चिकित्सा अभी भी अस्पताल में चल रही है।

तृणमूल कार्यकर्ताओ ने किया था घेराव विधायक ओरांव अपनी टीम के साथ बाढ़ प्रभावितों को राहत सामग्री बांटने पहुंचे। वहां तृणमूल कार्यकर्ताओं ने उन्हें घेर लिया और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। हमलावरों ने विधायक के केंद्रीय सुरक्षा गार्डों पर लाठियां चलाईं और उनकी बंदूक छीनने की कोशिश की। लोहे की राड से हमला किया गया। स्थिति बिगड़ते देख सुरक्षा गार्डों ने बंदूक तानकर हमलावरों को भगाया।