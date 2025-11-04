बंगाल में भाजपा की सभा में हमला, कई घायल; TMC समर्थकों पर लगा आरोप

राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) को लेकर राज्य में राजनीतिक तनाव जारी है। इस बार तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों पर SIR के समर्थन में भाजपा की सभा पर हमला करने का आरोप लगा है।

घटना सोमवार शाम हुगली जिले के सिंगुर में हुई। इस घटना में कई भाजपा कार्यकर्ता घायल हो गए हैं। हालांकि, सत्तारूढ़ दल ने भाजपा के आरोपों का खंडन किया है। भाजपा सभा पर हमला, कई घायल भाजपा की सभा सिंगुर के नंदाबाजार इलाके में आयोजित की गई थी। भाजपा नेता और कार्यकर्ता सभा में एसआइआर के समर्थन में भाषण दे रहे थे। आरोप है कि इस दौरान तृणमूल समर्थित बदमाशों ने वहां हमला किया और सभा में बाधा डाली। भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ कथित तौर पर मारपीट भी की गई। इसमें कई भाजपा कार्यकर्ता घायल हो गए।

टीएमसी समर्थकों पर हमले का आरोप

सिंगुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में किया। भाजपा हुगली संगठनात्मक जिला अध्यक्ष गौतम चटर्जी ने कहा कि हम इस घटना की कड़ी निंदा करते हैं और प्रशासन से इस घटना में शामिल लोगों के खिलाफ तत्काल उचित कार्रवाई करने की मांग करते हैं। वहीं सिंगुर ब्लाक तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष आनंद मोहन घोष ने कहा कि इस घटना में उनकी पार्टी के समर्थकों का कोई हाथ नहीं है।