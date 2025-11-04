बंगाल में भाजपा की सभा में हमला, कई घायल; TMC समर्थकों पर लगा आरोप
पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के सिंगुर में भाजपा की एक सभा पर तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों द्वारा हमला करने का आरोप है। भाजपा कार्यकर्ता मतदाता सूची के पुनरीक्षण (एसआइआर) के समर्थन में सभा कर रहे थे, तभी कथित तौर पर तृणमूल समर्थकों ने हमला कर दिया, जिसमें कई भाजपा कार्यकर्ता घायल हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में किया है और मामले की जांच कर रही है।
राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) को लेकर राज्य में राजनीतिक तनाव जारी है। इस बार तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों पर SIR के समर्थन में भाजपा की सभा पर हमला करने का आरोप लगा है।
घटना सोमवार शाम हुगली जिले के सिंगुर में हुई। इस घटना में कई भाजपा कार्यकर्ता घायल हो गए हैं। हालांकि, सत्तारूढ़ दल ने भाजपा के आरोपों का खंडन किया है।
भाजपा सभा पर हमला, कई घायल
भाजपा की सभा सिंगुर के नंदाबाजार इलाके में आयोजित की गई थी। भाजपा नेता और कार्यकर्ता सभा में एसआइआर के समर्थन में भाषण दे रहे थे। आरोप है कि इस दौरान तृणमूल समर्थित बदमाशों ने वहां हमला किया और सभा में बाधा डाली। भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ कथित तौर पर मारपीट भी की गई। इसमें कई भाजपा कार्यकर्ता घायल हो गए।
टीएमसी समर्थकों पर हमले का आरोप
सिंगुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में किया। भाजपा हुगली संगठनात्मक जिला अध्यक्ष गौतम चटर्जी ने कहा कि हम इस घटना की कड़ी निंदा करते हैं और प्रशासन से इस घटना में शामिल लोगों के खिलाफ तत्काल उचित कार्रवाई करने की मांग करते हैं। वहीं सिंगुर ब्लाक तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष आनंद मोहन घोष ने कहा कि इस घटना में उनकी पार्टी के समर्थकों का कोई हाथ नहीं है।
मतदाता सूची पुनरीक्षण पर विवाद
भाजपा की सभा में भडक़ाऊ भाषण दिए जा रहे थे। जिसे सुनकर कुछ स्थानीय लोग नाराज हो गए गए और वहां विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा की ओर से स्थानीय थाने में इस घटना की शिकायत दर्ज कराई गई है। अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।