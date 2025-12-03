BJP का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन? PM मोदी से मिले अमित शाह; UP प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर भी बनी बात!

नीलू रंजन, नई दिल्ली। BJP New President संसद के शीतकालीन सत्र की कार्यवाही सुचारू होने के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भाजपा के संगठनात्मक चुनावों पर ध्यान केंद्रित कर दिया है। संसद भवन के भीतर प्रधानमंत्री कार्यालय में गृहमंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और महामंत्री (संगठन) बीएल संतोष को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

लगभग एक घंटे तक चली इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ ही उत्तरप्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी चर्चा हुई। दरअसल 22 नवंबर को नए राष्ट्रीय अध्यक्ष व बाकी बचे राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को लेकर अमित शाह, जेपी नड्डा और बीएल संतोष की लंबी बैठक हुई थी।

उसके बाद एक हफ्ते के भीतर संगठनात्मक चुनाव पूरा करने की बात शुरू हो गई थी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की जी-20 के लिए दक्षिण अफ्रीका दौरे और फिर रायपुर में डीजीपी कांफ्रेंस में व्यस्तता के कारण यह संभव नहीं हो सका था।

भाजपा अध्यक्ष चुनाव पर मंथन जारी इसके पहले मंगलवार को बीएल संतोष ने उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर प्रदेश अध्यक्ष के संभावित नामों पर चर्चा की थी। बीएल संतोष ने प्रधानमंत्री को इसकी जानकारी दी। प्रधानमंत्री के साथ बैठक के बाद अमित शाह के साथ जेपी नड्डा और बीएल संतोष की अलग से बैठक हुई। बैठक में उत्तरप्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर किस नाम पर सहमति हुई यह सामने नहीं आया है। यूपी प्रदेश अध्यक्ष पर भी चर्चा लेकिन माना जा रहा है कि अगले दो दिनों में लखनऊ में नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा हो सकती है। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि उत्तरप्रदेश अध्यक्ष की घोषणा के बाद नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।