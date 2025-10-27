MP News: बालाघाट में भाजपा नेता ने युवक की पाइप से की पिटाई, वीडियो हुआ वायरल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ग्रामीण थाना क्षेत्र में भाजपा मंडल अध्यक्ष सतीश लिल्हारे द्वारा एक युवक की प्लास्टिक के पाइप से पिटाई करने का मामला सामने आया है। घटना 25 अक्टूबर की है। मारपीट से जुड़ा वीडियो सोमवार देर शाम इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुआ।

वीडियो में भाजपा नेता सतीश गांव के ही अंकित दमाहे की बेरहमी से पिटाई करता और थप्पड़ मारता दिख रहा है। घटना के वक्त अंकित कुर्सी में बैठा है और भाजपा नेता उसकी पिटाई कर रहा है। अंकित के पिता बिपतलाल दमाहे की शिकायत पर ग्रामीण पुलिस ने भाजपा नेता के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है। थाना प्रभारी अमित अग्रवाल ने बताया कि भाजपा नेता फिलहाल फरार है, जिसकी तलाश जारी है।

भाजपा नेता ने वीडियो वायरल होने के बाद इंटरनेट मीडिया पर अपनी सफाई दी है। सतीश के अनुसार, अंकित और उसके साथ नशेड़ी हैं। वे गांव में सार्वजनिक स्थानों में हंगामा करते हैं। लोगों को डराते हैं। हर घटना को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। अंकित के अनुसार, अंकित नशेड़ी है। जब उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, तब उसने मुझ पर हमला करने का प्रयास किया। आत्मरक्षा में मैंने उसे प्लास्टिक के पाइप से पीटा।

क्यों हुआ विवाद? बताया गया कि शनिवार को भाजपा नेता और अंकित दमाहे मंडई कार्यक्रम में गए थे। जहां किसी बात को लेकर दोनों में विवाद हो गया। बता दें कि कुछ दिन पहले अंकित और उसके साथियों के खिलाफ दो युवकों ने शराब पीने के लिए पैसे मांगे थे। रंगदारी दिखाते हुए अंकित और उसके साथियों ने मारपीट की थी।