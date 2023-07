BJP ने महिला सांसदों की पांच सदस्यीय समिति का किया गठन, बंगाल के हिंसा प्रभावित इलाकों का करेगी दौरा

नई दिल्ली, एएनआई। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के मतदान में हुई भारी हिंसा को लेकर भाजपा एक्शन मोड में है। भाजपा ने राज्य में हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने और हिंसा के दौरान राज्य में महिलाओं के खिलाफ किए गए अत्याचारों पर एक रिपोर्ट सौंपने के लिए पार्टी की महिला सांसदों की पांच सदस्यीय समिति का गठन किया है।

BJP constitutes a five-member committee comprising of the party's women MPs to visit violence-affected areas in West Bengal and submit a report on alleged atrocities committed against women in the state during the violence