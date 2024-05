Lok Sabha Election: संबित पात्रा ने अपने बयान पर मांफी मांगी, भगवान जगन्नाथ को बताया था पीएम मोदी का भक्त

भाजपा नेता ने कहा, "कोई इंसान अपने होश में रहकर ऐसी बातें नहीं कह सकता कि भगवान किसी इंसान का भक्त है, मैं जानता हूं कि कुछ लोगों को ठेस पहुंची होगी। यहां तक कि भगवान भी अनजाने में की गई गलतियों को माफ कर देते हैं। मैं अपने बयान के लिए माफी मांगता हूं।"

#WATCH | Bhubaneswar, Odisha: On his statement, BJP candidate from Puri Lok Sabha seat, Sambit Patra says, "Today, a statement made by me had created a controversy. After PM Narendra Modi's roadshow in Puri, I gave byte to many media channels and everywhere I said the same thing,… pic.twitter.com/Ew2EXfnxKm— ANI (@ANI) May 20, 2024