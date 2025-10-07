'टीएमसी के लोगों ने की मारने कोशिश', बंगाल में बाढ़ राहत का जायजा लेने पहुंचे भाजपा सांसद-विधायक पर हमला

पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा करते समय भाजपा सांसद खगेन मुर्मु और विधायक शंकर घोष पर हमला किया गया। हमले में सांसद मुर्मु गंभीर रूप से घायल हो गए। भाजपा ने इस हमले के लिए तृणमूल कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है और एफआईआर दर्ज कराई है। गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है।

जागरण संवाददाता, सिलीगुड़ी। बंगाल के जलपाईगुड़ी में सोमवार सुबह बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में पहुंचे भाजपा सांसद खगेन मुर्मु और सिलीगुड़ी के विधायक शंकर घोष पर एक भीड़ ने हमला कर दिया। हमलावरों ने उन पर ईंट और पत्थर फेंके, जिससे सांसद मुर्मु के सिर में गंभीर चोट आई और वे खून से लथपथ हो गए। विधायक शंकर घोष भी घायल हुए हैं। घटना के बाद दोनों नेताओं को सिलीगुड़ी के एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है। भाजपा ने इस हमले के लिए तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों को जिम्मेदार ठहराया है और नागराकाटा थाना में आठ नामजद समेत अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है।

गृह मंत्रालय ने मांगी रिपोर्ट दोनों नेता नागराकाटा के बामनडांगा इलाके में बाढ़ पीडि़तों से मिलने पहुंचे थे। जैसे ही वे लोगों के पास गए, वहां मौजूद भीड़ ने नारेबाजी शुरू कर दी और उनके साथ धक्का-मुक्की करने लगी। जब विधायक और सांसद ने बचने का प्रयास किया, तो उनके वाहन पर ईंट और पत्थर फेंके गए। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से इस घटना को लेकर रिपोर्ट मांगी है।

नेवटिया अस्पताल के अनुसार, सांसद खगेन मुर्मु को सिर सहित कई जगह गंभीर चोटें आई हैं और उन्हें आइसीयू में रखा गया है। विधायक शंकर घोष की स्थिति सामान्य है, लेकिन उन्हें आंतरिक चोटें आई हैं।भाजपा ने आरोप लगाया कि बाढ़ राहत कार्यों की स्थिति देखने पहुंचे सांसद और विधायक पर सुनियोजित तरीके से हमला किया गया।

भाजपा ने बताया सुनियोजित हमला भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने ममता सरकार पर तीखा हमला बोला है। भाजपा आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा कि बंगाल में टीएमसी का जंगलराज है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने आदिवासी नेता खगेन मुर्मु को जान से मारने की कोशिश की है।

विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बौखला गई हैं। उन्होंने विशेष समुदाय से जुड़े गुंडों को भाजपा सांसदों और विधायकों पर हमला करने के लिए उकसाया है। दर्ज कराई गई नामजद एफआईआर अलीपुरद्वार के सांसद व भाजपा नेता मनोज तिग्गा ने बताया कि मासूम अख्तर और पिंकी बेगम समेत आठ नामजद एवं अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। पीएम मोदी ने भी की हमले की निंदा इस घटना को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने एक्स हैंडल से पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि बंगाल में बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित लोगों की सेवा करने के लिए हमारे पार्टी के सहयोगियों, जिनमें एक वर्तमान सांसद और विधायक शामिल हैं। उन पर हुए हमले की घटना अत्यंत निंदनीय है। यह तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की असंवेदनशीलता और राज्य में बेहद खराब कानून-व्यवस्था की स्थिति को उजागर करता है। पश्चिम बंगाल सरकार और टीएमसी लोगों की मदद करने के बजाय हिंसा में लिप्त हैं। मैं भाजपा कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं कि वे लोगों के बीच काम करना जारी रखें और चल रहे बचाव अभियानों में सहायता करें।

ममता ने मोदी पर लगाया बाढ़ मामले के राजनीतिकरण का आरोप पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर हमला करते हुए उन पर प्राकृतिक आपदा का राजनीतिकरण करने और संविधान की भावना का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री के द्वारा एक्स पोस्ट करके भाजपा नेताओं पर हमले के संबंध में तृणमूल कांग्रेस सरकार की आलोचना करने के बाद ममता बनर्जी ने भी रात में एक्स पर एक विस्तृत पोस्ट करके जवाब दिया।