'ममता सरकार ने घुसपैठियों को दिए बैक डेट के दस्तावेज', SIR के बीच भाजपा का गंभीर आरोप

राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। भाजपा ने चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपकर बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) की प्रक्रिया में बेहद सावधानी बरतने का अनुरोध किया है। भाजपा ने दावा किया है कि ममता बनर्जी की अगुआई वाली सरकार ने घुसपैठियों के लिए बड़ी संख्या में फर्जी व पिछली तारीख वाले दस्तावेज जारी किए हैं।

पार्टी ने कहा कि विभिन्न फील्ड रिपोर्ट में इस बात के संकेत मिले हैं कि तृणमूल सरकार ने 2020 के बाद बड़ी संख्या में प्रमाणपत्र जारी किए हैं। जन्म प्रमाणपत्र, घर के स्थायी पते का प्रमाणपत्र, वन अधिकार प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र, परिवार पंजी, भूमि व गृह आवंटन प्रमाणपत्र के मामलों में काफी सावधानी बरते जाने की जरुरत है।

घुसपैठियों को डॉक्यूमेंट जारी करने का आरोप 24 जून, 2025 के बाद जारी किए गए जन्म प्रमाणपत्र को एसआइआर के लिए स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। घर के स्थायी पते वाले प्रमाणपत्र को भी उसी सूरत में स्वीकार किया जाना चाहिए, अगर उसे ग्रुप-ए श्रेणी के अधिकारी ने जारी किया हो व उसपर उनके हस्ताक्षर हों। इसी तरह इस साल दो अप्रैल से पहले जारी किए गए वन अधिकार प्रमाणपत्रों को ही स्वीकार किया जाना चाहिए।