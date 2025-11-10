'चुनाव हारने के बहाने ढूंढ रहे हैं तेजस्वी', भाजपा ने बोला हमला; भारी बहुमत से सरकार बनाने का दावा
भाजपा ने तेजस्वी यादव पर बिहार चुनाव में मिलीभगत के आरोप लगाने पर पलटवार किया है। भाजपा का कहना है कि तेजस्वी चुनाव हारने के बहाने ढूंढ रहे हैं। रविशंकर प्रसाद ने बिहार में एनडीए की सरकार भारी बहुमत से बनने का दावा किया और कहा कि राज्य में 1.18 लाख करोड़ रुपये के एमओयू साइन हुए हैं।
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। बिहार चुनाव में चुनाव आयोग और भाजपा पर मिलीभगत कर गड़बडि़यों का आरोप लगाने वाले राजद नेता तेजस्वी यादव पर भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा कि चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद 'साइलेंस पीरियड' में तेजस्वी का यह रुख देखकर लग रहा है कि उन्होंने अंतिम चरण के मतदान से पहले ही सरेंडर कर दिया है।
अब वह चुनाव हारने के बहाने ढूंढ रहे हैं। साथ ही भाजपा ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर भी राजनीतिक पर्यटक होने का तंज कसते हुए निशाना साधा। भाजपा मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत में पार्टी प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने दावा किया कि बिहार में भाजपा-एनडीए की सरकार भारी बहुमत से बनने जा रही है।
1.18 लाख करोड़ रुपये के एमओयू साइन हुए
उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ने एक प्रश्न किया कि सारी इंडस्ट्री भाजपा शासित राज्यों में ही क्यों लगती हैं? बिहार या तमिलनाडु में क्यों नहीं लगतीं? इसका जवाब देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री की दावेदारी करने वाले तेजस्वी यादव को होमवर्क की बहुत जरूरत है। बिहार में लगी औद्योगिक इकाइयों पर अपने आंकड़े देते हुए कहा कि राज्य में 1.18 लाख करोड़ रुपये के एमओयू साइन हुए हैं।
ये तभी संभव हो पाया, जब बिहार का वातावरण जंगलराज, आतंक, अपराध और खौफ से मुक्त हुआ। इस चुनाव को जंगलराज बनाम सुशासन का चुनाव बताते हुए रविशंकर ने कहा कि तेजस्वी अपने पिता लालू यादव की भ्रष्टाचार, कुशासन और खौफ की विरासत को आगे बढ़ाते हुए प्रतीत हो रहे हैं। जंगलराज का असली अर्थ है डर, अपहरण, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक कार्रवाई का अभाव। जब अपहरण के मामलों में फिरौती की रकम तय करने का निर्णय मुख्यमंत्री के घर पर हो, तो वही जंगलराज कहलाता है।
भाजपा नेता ने कहा कि बिहार की जनता ने इस दौर को अपनी आंखों से देखा है और अब समझ चुकी है कि किस पर विश्वास करना चाहिए। चुनाव में एनडीए की एकजुटता का दावा करते हुए कहा कि इसके विपरीत महागठबंधन लगभग 10 सीटों पर 'फ्रेंडली फाइट' जैसी स्थिति में है।
