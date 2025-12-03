Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भाजपा ने पूछा, क्या कांग्रेस की सुविचारित रणनीति है हिंदू धर्म का अपमान

    By Jagran News Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 11:30 PM (IST)

    भाजपा ने कांग्रेस पर हिंदू धर्म का अपमान करने का आरोप लगाया है। भाजपा नेताओं ने कांग्रेस से पूछा कि क्या यह एक सोची-समझी रणनीति है। इस आरोप के बाद राज ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    सुधांशु त्रिवेदी। (फाइल)

    जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। कांग्रेस शासित तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के ताजा बयानों का हवाला देते हुए भाजपा ने कांग्रेस पर हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति के अपमान का आरोप लगाया है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं सांसद ड़ॉ. सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस सांसदों के संसद में व्यवहार को असभ्य और अवांछनीय बताते हुए कट्टरपंथी सहयोगियों के समर्थन का आरोप लगाया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    साथ ही नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से पूछा है कि क्या कांग्रेस का उद्देश्य हिंदू धर्म का अपमान और समाज में धार्मिक घृणा फैलाना है और क्या यह पार्टी की सुविचारित रणनीति का हिस्सा है? वरिष्ठ भाजपा नेता डॉ. त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि चुनाव हों या चुनाव समाप्त हो चुके हों, कांग्रेस के भीतर भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म के प्रति जितनी अवमानना, तिरस्कार और घृणा भरी रहती है, वह अपने आप सामने आ जाती है।

    हाल ही में कांग्रेस के शीर्ष नेताओं द्वारा दिए गए दो अत्यंत निंदनीय और भ‌र्त्सना योग्य बयान इसका स्पष्ट उदाहरण हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने जिस तरह हिंदू देवी-देवताओं के बारे में अपमानजनक और अवांछनीय टिप्पणियां की हैं, वह किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जा सकतीं।

    सुंधाशु ने आरोप लगाया कि यह वही मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने जुबली हिल्स के चुनाव में खुले तौर पर कहा था कि कांग्रेस मतलब मुसलमान और मुसलमान मतलब कांग्रेस और पूरे दिल से मुस्लिम समाज के साथ जाने की बात कही थी। चेतावनी भरे लहजे में कहा कि यदि हिंदू धर्म के देवी-देवताओं को गाली दी जाएगी तो यह किसी भी परिस्थिति में सहन करने योग्य नहीं है।

    भाजपा प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें बच्चे उन्हें राधे-राधे कह रहे हैं और वे बच्चों से पूछ रहे हैं कि राधे-राधे कहने की क्या आवश्यकता है? दावा किया कि कांग्रेस की सहयोगी डीएमके ने बकायदा ''इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म'' कान्फ्रेंस आयोजित की थी और पूछा कि क्या कांग्रेस ने हिंदू धर्म के पूर्ण विनाश के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए अपने मुख्यमंत्रियों को निर्देश दिए हैं?