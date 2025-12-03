भाजपा ने पूछा, क्या कांग्रेस की सुविचारित रणनीति है हिंदू धर्म का अपमान

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। कांग्रेस शासित तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के ताजा बयानों का हवाला देते हुए भाजपा ने कांग्रेस पर हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति के अपमान का आरोप लगाया है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं सांसद ड़ॉ. सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस सांसदों के संसद में व्यवहार को असभ्य और अवांछनीय बताते हुए कट्टरपंथी सहयोगियों के समर्थन का आरोप लगाया।

साथ ही नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से पूछा है कि क्या कांग्रेस का उद्देश्य हिंदू धर्म का अपमान और समाज में धार्मिक घृणा फैलाना है और क्या यह पार्टी की सुविचारित रणनीति का हिस्सा है? वरिष्ठ भाजपा नेता डॉ. त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि चुनाव हों या चुनाव समाप्त हो चुके हों, कांग्रेस के भीतर भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म के प्रति जितनी अवमानना, तिरस्कार और घृणा भरी रहती है, वह अपने आप सामने आ जाती है।

हाल ही में कांग्रेस के शीर्ष नेताओं द्वारा दिए गए दो अत्यंत निंदनीय और भ‌र्त्सना योग्य बयान इसका स्पष्ट उदाहरण हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने जिस तरह हिंदू देवी-देवताओं के बारे में अपमानजनक और अवांछनीय टिप्पणियां की हैं, वह किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जा सकतीं।

सुंधाशु ने आरोप लगाया कि यह वही मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने जुबली हिल्स के चुनाव में खुले तौर पर कहा था कि कांग्रेस मतलब मुसलमान और मुसलमान मतलब कांग्रेस और पूरे दिल से मुस्लिम समाज के साथ जाने की बात कही थी। चेतावनी भरे लहजे में कहा कि यदि हिंदू धर्म के देवी-देवताओं को गाली दी जाएगी तो यह किसी भी परिस्थिति में सहन करने योग्य नहीं है।