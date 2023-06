Biparjoy Video: अंतरिक्ष से कैसा दिख रहा है बिपरजॉय तूफान, तस्वीरों में उठती दिख रही ऊंची लहरें

नई दिल्ली, एजेंसी। Biparjoy Cyclone Video बिपरजॉय तूफान आज गुजरात के कच्छ तट से टकराएगा। इसका असर अभी से दिखने लगा है और समुंद्र में तूफानी लहरें उठने लगी हैं। इस बीच अंतरिक्ष से बिपरजॉय की डरावनी तस्वीरें सामने आई हैं। यूएई के अंतरिक्ष यात्री सुल्तान अल नेयादी ने इन तस्वीरों को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) से जारी की हैं।

सुल्तान अल नेयादी द्वारा कैप्चर किए गए इन दृश्यों से अरब सागर के ऊपर एक चक्रवात दिखाई दे रहा है। जो काफी विकराल रूप धारण करता दिख रहा है। वीडियो में ऊंची लहरें उठती दिख रही हैं। बता दें कि इससे पहले भी नेयादी ने एक वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किया था।

ये वीडियो भी उन्होंने आईएसएस से शूट किया। उन्होंने इस वीडियो से तूफान का नजारा दिखाया और सभी लोगों से सुरक्षित रहने की अपील की। उन्होंने लिखा, ''कई प्राकृतिक घटनाओं पर आईएसएस एक अनूठा दृष्टिकोण प्रदान करता है, जो मौसम की निगरानी कर रहे विज्ञानिकों के लिए काफी सहायक हो सकता है।''

Watch as a tropical cyclone forms over the Arabian Sea from these views I captured.



The ISS provides a unique perspective on several natural phenomena, which can assist experts on Earth in weather monitoring.🌩️🌀



Stay safe, everyone! pic.twitter.com/dgr3SnAG0F