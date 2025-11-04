Bilaspur Train Accident: बिलासपुर में मालगाड़ी के ऊपर चढ़ी पैसेंजर ट्रेन, 6 यात्रियों की मौत; दर्जनों घायल
छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कोरबा पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी की टक्कर में 6 लोगों की जान चली गई। रेलवे अधिकारी मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य में जुटे हैं। दुर्घटना के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है, जिसकी जांच की जा रही है। घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जमा है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कोरबा पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी में टक्कर हो गई है। भीषण हादसे में 6 लोगों की मौत की खबर है। मौके पर रेलवे के अधिकारी-कर्मचारी पहुंच चुके हैं। रेस्क्यू किया जा रहा है। हालांकि, ये हादसा कैसे हुआ अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। मौके पर लोगों की भीड़ लग गई है।
जानकारी के अनुसार, ये घटना मंगलवार शाम 4 बजे की है। रेलवे अधिकारियों ने सभी संसाधन मौके पर भेज दिए हैं और घायलों के इलाज के लिए सभी उपाय किए जा रहे हैं। इस हादसे पर रेलवे का आधिकारिक बयान सामने आया है।
छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कोरबा पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी की टक्कर में 6 लोगों की जान चली गई। रेलवे अधिकारी मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य में जुटे हैं।#trainaccident #bilaspur #TrainAccident pic.twitter.com/xoORbY7xhM— Abhinav Tripathi🇮🇳 (@abhinavthink) November 4, 2025
रेस्क्यू अभियान जारी
घटना के बाद मौके पर अधिकारी पहुंच गए हैं। रेस्क्यू अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। हादसे के तुरंत बाद मेडिकल यूनिट और डिविजनल अफसरों को मौके पर भेजा है। वर्तमान में इस रूट पर ट्रेनों के परिचालन को रोक दिया गया है। वहीं, कई पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेनों को डायवर्ट किया गया है।
रेलवे ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर
इस हादसे के बाद रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। एक बयान में कहा गया कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा सूचित किया जाता है कि एक अप्रत्याशित स्थिति के मद्देनज़र यात्रियों एवं उनके परिजनों की सुविधा हेतु निम्न हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं
आपातकालीन संपर्क:
बिलासपुर – 7777857335, 7869953330
चांपा – 8085956528
रायगढ़ – 9752485600
पेंड्रा रोड – 8294730162
कोरबा – 7869953330
यात्री एवं उनके परिजन इन नंबरों पर संपर्क कर आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। रेल प्रशासन पूरी तत्परता से सहायता एवं समन्वय सुनिश्चित कर रहा है।
रेलवे का बयान आया सामने
रेलवे ने इस हादसे पर बयान जारी किया है। बयान में कहा गया कि बिलासपुर स्टेशन के पास लगभग 16:00 बजे मेमू ट्रेन का डिब्बा मालगाड़ी से टकरा गया। रेलवे ने घायलों के इलाज के लिए सभी संसाधन उपलब्ध करा दिए हैं और सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए जा रहे हैं।
एंबुलेंस से घायलों को ले जाया जा रहा अस्पताल
- इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की और से सभी हॉस्पिटल और डॉक्टर को सेवा के लिए बुलाया
- मौके पर बिलासपुर के कई समाजसेवी संगठन भी पहुंचे
- लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट और मालगाड़ी गार्ड की स्थिति बेहद गंभीर बताई जा रही
- रेलवे केंद्रीय चिकित्सालय सहित बिलासपुर तोरवा के आसपास में लगातार पहुंच रहे एंबुलेंस और मरीज, अपोलो अस्पताल में भी भारी भीड़
- घटनास्थल पर आम लोगों की भारी भीड़ आरपीएफ और पुलिस के जवान कर रहे है नाकाबंदी
- लोकल ट्रेन के ड्राइवर विद्या सागर का अभी तक पता नहीं
- मालगाड़ी के गार्ड शैलेश चंद यादव ने कूद कर बचाई अपनी जान
- लोकल ट्रेन के गार्ड का नाम एक दीक्षित है, वे सुरक्षित है।
रेलवे ने किया मुआवजे का एलान
इस हादसे के बाद रेलवे ने पीड़ितों के लिए मुआवजे का एलान किया है। रेलवे की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि रेल मंत्री जी द्वारा घटना में प्रभावित व्यक्तियों के लिए निम्न अनुग्रह राशि की घोषणा की गई है। मृतकों के परिजनों को ₹10 लाख, गंभीर रूप से घायल यात्रियों को ₹5 लाख तथा सामान्य रूप से घायल यात्रियों को ₹1 लाख की सहायता राशि प्रदान की जाएगी
